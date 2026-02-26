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Ni productos mágicos ni milagros: la guía definitiva para que tu cabello crezca 1.5 cm al mes de forma saludable

De la biotina al zinc: los nutrientes esenciales que tu folículo necesita para fabricar un cabello fuerte, brillante y resistente.

El País
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26/02/2026, 19:00
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¿Cómo hacer para que el cabello crezca saludablemente?
Foto: Pixnio.

El crecimiento del cabello es un proceso natural: el pelo crece en promedio entre 1 y 1,5 centímetros al mes, pero factores como el estrés, el daño químico, la mala alimentación o un cuidado capilar incorrecto pueden ralentizarlo. La clave no es “acelerarlo mágicamente”, sino optimizar las condiciones para que el cabello crezca fuerte y sin quiebre capilar, enfocándose en la salud del cuero cabelludo y en la protección de la fibra capilar.

El cuero cabelludo: base del crecimiento capilar

El cabello nace en el folículo piloso, debajo del cuero cabelludo. Cuando esta zona está sana, el crecimiento capilar es más constante y resistente. Para favorecerlo, es fundamental estimular la circulación sanguínea mediante:

  • Masajes capilares de 3 a 5 minutos diarios.
  • Movimientos suaves con las yemas de los dedos.
  • Cepillado ligero para activar el flujo sanguíneo.
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Foto: Commons.

Estas prácticas ayudan a que los nutrientes lleguen mejor al folículo.

Mantener el cuero cabelludo limpio también es esencial. El exceso de grasa, residuos o acumulación de productos puede obstruir el folículo y afectar el crecimiento. Adaptar la frecuencia de lavado al tipo de cuero cabelludo permite que el entorno sea óptimo para el desarrollo saludable del cabello.

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La hidratación capilar previene el quiebre

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Foto: Pexels.

Muchas veces el cabello parece no crecer, cuando en realidad se rompe antes de ganar longitud. El cabello seco es más frágil y propenso al quiebre, por lo que conviene:

  • Usar acondicionador de forma regular.
  • Aplicar mascarillas hidratantes una vez por semana.
  • Incorporar aceites capilares ligeros en medios y puntas.

Esto permite conservar el largo ya obtenido y fortalecer la estructura del cabello.

El masaje capilar como aliado

El masaje capilar es uno de los métodos más efectivos para estimular el folículo piloso y favorecer el crecimiento. Puede realizarse en seco o con aceites naturales como:

  • Aceite de romero.
  • Aceite de argán.
  • Aceite de ricino.

Estos ingredientes se asocian al fortalecimiento y a la mejora del entorno del cuero cabelludo.

Alimentación y nutrientes esenciales

La alimentación saludable influye directamente en el crecimiento. El cabello necesita vitaminas y minerales específicos para desarrollarse con fuerza. Entre los más importantes se encuentran:

  • Proteína.
  • Hierro.
  • Biotina.
  • Zinc.
  • Omega 3.

Una dieta equilibrada favorece un crecimiento capilar saludable y reduce la debilidad del folículo.

Evitar el daño para potenciar resultados

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Foto: Flickr.

El uso excesivo de herramientas de calor, los procesos químicos y el mal manejo pueden debilitar la fibra capilar. Para proteger el crecimiento del cabello es recomendable:

  • Reducir el uso de planchas y secadores.
  • Aplicar protector térmico.
  • Evitar peinados muy tensos.
  • Desenredar con suavidad.

En definitiva, el cabello crece de forma natural, pero su aspecto depende del cuidado diario. Un cuero cabelludo sano, una correcta hidratación capilar y hábitos adecuados permiten que el cabello crezca más fuerte, brillante y resistente. No se trata solo de que crezca más rápido, sino de lograr un crecimiento saludable del cabello.

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