Cuatro errores comunes al cocinar pasta que afectan su textura y sabor, según el chef Jordi Cruz

La pasta es uno de los alimentos más elegidos por su practicidad y versatilidad, pero su preparación puede fallar si no se respetan ciertos pasos básicos. Así lo advierte el chef Jordi Cruz, quien identificó algunos errores frecuentes que inciden directamente en la textura y el sabor final.

Según una publicación de Europa Press, el chef señala que, aunque se trata de una preparación sencilla, ciertas prácticas pueden hacer que la pasta quede demasiado dura, blanda o que se pegue durante la cocción.

Uno de los errores más comunes es utilizar una cantidad insuficiente de agua. Esto puede provocar que la pasta se aglutine o que parte de ella no quede completamente sumergida, especialmente a medida que el agua se evapora. Para evitarlo, Cruz recomienda usar aproximadamente un litro de agua por cada 100 gramos de pasta, lo que permite una cocción más uniforme.

Otro aspecto clave es la sal. No agregarla o hacerlo de forma incorrecta es un fallo habitual. El chef desaconseja incorporarla una vez finalizada la cocción, ya que el agua suele aprovecharse luego en la preparación de salsas. Como referencia, sugiere utilizar una cucharada rasa por litro de agua, aunque aclara que en su práctica emplea proporciones mayores.

También advierte sobre la costumbre de añadir hierbas aromáticas, como laurel, durante la cocción. Según explica, esto puede interferir con el sabor final del plato, sobre todo cuando se combina con salsas que tienen un perfil propio.

Plato de pasta con tomate y queso. Foto: Freepik.

Por último, Cruz cuestiona el uso de aceite en el agua de cocción, una práctica extendida. Señala que el aceite no evita que la pasta se pegue, ya que permanece en la superficie, y además puede dificultar que la salsa se adhiera correctamente al generar una capa resbaladiza.

Evitar estos errores permite mejorar el resultado final y lograr una pasta con mejor textura y sabor.

En base a El Tiempo/GDA