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El País Bienestar Nutrición

Cómo hacer panqueques sin harina: tres recetas fáciles y saludables con ingredientes que ya tenés en casa

Tres opciones de panqueques sin harina, con banana, avena y linaza. Recetas simples, con ingredientes comunes y pasos básicos para lograr una preparación saludable ideal para el desayuno.

El País
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22/04/2026, 14:00
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Panqueques. Imagen creada con IA
Panqueques. Imagen creada con IA

Los hot cakes o panqueques suelen formar parte del desayuno y, en la mayoría de los casos, se preparan con mezclas comerciales que incluyen harina y azúcares añadidos.

Sin embargo, existen alternativas caseras con ingredientes más simples que se encuentran habitualmente en la cocina.

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A continuación, tres recetas para preparar hot cakes sin harina.

Hot cakes de bananas.

Ingredientes:
2 bananas maduras
1 huevo
1 cucharadita de polvo para hornear
Leche de almendras

Preparación:
Pisar las bananas hasta formar un puré. Agregar el huevo y mezclar bien. Incorporar el polvo para hornear. Añadir leche de almendras de a poco hasta lograr una mezcla homogénea.

Calentar una sartén con un poco de manteca sin sal. Colocar porciones de la mezcla y cocinar. Dar vuelta cuando los bordes estén dorados, aproximadamente a los dos minutos. Servir.

Hotcakes
Hotcakes
Freepik

Hot cakes de avena.

Ingredientes:
1/2 taza de avena
1 banana
1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Leche de almendras

Preparación:
Procesar la avena para evitar grumos. Luego mezclarla en licuadora junto con ela banana en trozos, la vainilla y la leche de almendras. Ajustar la consistencia agregando más leche si es necesario. Cocinar en sartén caliente por porciones pequeñas, aproximadamente dos minutos de cada lado.

Hot cakes de linaza.

Ingredientes:
2 cucharadas de linaza
1 taza de avena
Agua
Leche de almendras

Preparación:
Dejar la linaza en remojo durante 8 horas o toda la noche. Luego colarla y licuarla junto con la avena y la leche de almendras. Ajustar la textura agregando más líquido si es necesario.

Cocinar en sartén caliente por porciones y dar vuelta a los tres minutos aproximadamente.

En base a El Universal/GDA

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