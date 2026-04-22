Cómo hacer panqueques sin harina: tres recetas fáciles y saludables con ingredientes que ya tenés en casa

Los hot cakes o panqueques suelen formar parte del desayuno y, en la mayoría de los casos, se preparan con mezclas comerciales que incluyen harina y azúcares añadidos.

Sin embargo, existen alternativas caseras con ingredientes más simples que se encuentran habitualmente en la cocina.

A continuación, tres recetas para preparar hot cakes sin harina.

Hot cakes de bananas.

Ingredientes:

2 bananas maduras

1 huevo

1 cucharadita de polvo para hornear

Leche de almendras

Preparación:

Pisar las bananas hasta formar un puré. Agregar el huevo y mezclar bien. Incorporar el polvo para hornear. Añadir leche de almendras de a poco hasta lograr una mezcla homogénea.

Calentar una sartén con un poco de manteca sin sal. Colocar porciones de la mezcla y cocinar. Dar vuelta cuando los bordes estén dorados, aproximadamente a los dos minutos. Servir.

Hotcakes Freepik

Hot cakes de avena.

Ingredientes:

1/2 taza de avena

1 banana

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Leche de almendras

Preparación:

Procesar la avena para evitar grumos. Luego mezclarla en licuadora junto con ela banana en trozos, la vainilla y la leche de almendras. Ajustar la consistencia agregando más leche si es necesario. Cocinar en sartén caliente por porciones pequeñas, aproximadamente dos minutos de cada lado.

Hot cakes de linaza.

Ingredientes:

2 cucharadas de linaza

1 taza de avena

Agua

Leche de almendras

Preparación:

Dejar la linaza en remojo durante 8 horas o toda la noche. Luego colarla y licuarla junto con la avena y la leche de almendras. Ajustar la textura agregando más líquido si es necesario.

Cocinar en sartén caliente por porciones y dar vuelta a los tres minutos aproximadamente.

En base a El Universal/GDA