Cortisol y alimentación: por qué no es el enemigo y cómo influye el estrés en el cuerpo y el apetito

En nutrición hay conceptos que se ponen de moda y rápidamente pasan a ser vistos como “el enemigo”.

El cortisol es uno de ellos. Se lo acusa de generar aumento de peso, ansiedad por comer, insomnio y hasta de “bloquear” resultados. Pero, como suele pasar, la realidad es bastante más interesante y menos extrema que ese titular.

Comencemos por el principio: ¿Qué es el cortisol?

Se trata de una hormona que produce nuestro cuerpo de forma natural y cumple funciones clave, como regular el metabolismo, participar en la respuesta al estrés, influir en el sistema inmune y ayudar a que nos adaptemos a distintas demandas del día a día. Es decir, no solamente no es malo, sino que es imprescindible para vivir.

El problema aparece cuando su secreción deja de ser puntual y adaptativa, y pasa a ser sostenida en el tiempo. Ahí sí empiezan a verse efectos que impactan directamente en la alimentación, el cuerpo y en cómo nos sentimos.

Jefe estresado en la oficina. Foto Freepik

Otro punto importante a tener en cuenta es que el cortisol sigue un ritmo natural a lo largo del día. Suele estar más alto por la mañana, ayudándonos a despertar y activarnos, y desciende progresivamente hacia la noche para permitir el descanso. Cuando este ritmo se altera —a causa del estrés, una mala calidad de sueño o por rutinas desordenadas— el cuerpo pierde esa sincronía y empiezan a aparecer desajustes tanto en el hambre como en la energía.

Estrés crónico.

Cuando el estrés se vuelve constante —trabajo, falta de descanso, exigencia física o emocional— el cuerpo mantiene elevados los niveles de cortisol. Este escenario tiene varias consecuencias.

Por un lado, aumenta el apetito, especialmente por alimentos que tengan alta densidad calórica. No es casual que en días intensos aparezca más deseo por cosas dulces o por comidas rápidas: es una respuesta fisiológica, no solamente “falta de voluntad”.

Por otro lado, el cortisol puede alterar las señales de hambre y saciedad. Muchas personas sienten que “no se llenan” o que comen sin registrar del todo cuánto. Esto no es algo menor: comer desconectado suele llevar a un exceso sin darse cuenta.

Hombre en el sofá come comida chatarra. Foto: Freepik.

Además, hay un efecto metabólico. El cortisol favorece la acumulación de grasa, especialmente en la zona abdominal. No es que “engorde por sí solo”, pero sí genera un entorno que facilita ese proceso si se combina con ciertos hábitos.

También influye en cómo el cuerpo utiliza los nutrientes. En situaciones de estrés prolongado, puede aumentar la degradación de masa muscular y favorecer que el organismo utilice proteínas como fuente de energía. Esto no solo impacta en la composición corporal, sino también en el rendimiento físico y en la sensación general de fatiga.

Dormir mal.

El descanso es uno de los reguladores más importantes del cortisol. Dormir poco o mal eleva sus niveles y, a su vez, afecta otras hormonas como la grelina y la leptina, que regulan el hambre.

Foto: Getty Images.

El resultado es sentir más apetito, menos saciedad y más preferencia por alimentos energéticos. Es un combo perfecto para perder el equilibrio, incluso cuando la alimentación que tuvimos durante el día “parece correcta”.

Acá aparece un punto clave y es que muchas veces el problema no es qué se come, sino en qué contexto se come. Dormir mal, por ejemplo, impacta en la toma de decisiones. Con falta de descanso, el cerebro tiende a buscar recompensas rápidas y de bajo esfuerzo, lo que explica por qué se vuelve más difícil sostener elecciones saludables en momentos de cansancio.

La importancia de la alimentación.

No existe un alimento mágico que reduzca el cortisol. Pero sí hay patrones que ayudan a regularlo indirectamente:

1. Una alimentación suficiente y equilibrada evita que el cuerpo entre en estado de alerta constante. Saltarse comidas o comer muy poco puede ser interpretado como una situación de estrés.

2. Incluir proteínas, grasas de buena calidad y carbohidratos complejos ayuda a estabilizar la energía y evitar picos y caídas bruscas, que también impactan en el cortisol.

3. Los micronutrientes importan. Magnesio, vitamina C y algunas vitaminas del grupo B participan en la respuesta al estrés. No se trata de suplementar sin criterio, sino de asegurar variedad y calidad en la dieta.

4. La regularidad también cuenta. Mantener horarios relativamente estables para las comidas puede ayudar al cuerpo a anticipar la disponibilidad de energía y reducir señales de alerta internas.

El rol del movimiento también es clave. El ejercicio puede ayudar a regular el cortisol, pero en exceso o sin recuperación suficiente puede generar el efecto contrario. Más no siempre es mejor.

El cortisol no es malo.

El cortisol no es el problema en sí mismo. Es simplemente una señal. Cuando está elevado de forma crónica, suele estar mostrando que algo en el estilo de vida necesita ajuste.

En consulta, esto se ve mucho: personas que hacen “todo bien” con la comida, pero viven con niveles altos de estrés, duermen mal o no tienen espacios de recuperación. En esos casos, insistir solo con la dieta suele ser frustrante.

Por eso, abordar el tema del cortisol implica necesariamente ampliar la mirada. No alcanza con contar calorías o ajustar macronutrientes si el contexto sigue siendo demandante y poco sostenible.

Entender esta hormona permite salir de la lógica de control extremo y empezar a mirar el cuadro completo: cómo comemos, cómo vivimos y cómo gestionamos las demandas diarias.

Porque, al final, no se trata de eliminar el cortisol, sino de volver a tenerlo de nuestro lado.