Ni inyecciones de bótox ni cremas caras: estos seis alimentos retrasan la aparición de las arrugas

Con el paso del tiempo, el organismo reduce la producción de colágeno, lo que favorece la aparición de arrugas y otros signos de envejecimiento de la piel. Aunque muchas personas recurren a cremas hidratantes, los especialistas destacan que la clave está en una alimentación saludable y equilibrada.

“El proceso de envejecimiento tiene dos vertientes: una vinculada a la radiación ultravioleta y el estrés ambiental, y otra relacionada con los cambios metabólicos. En ambos casos se generan radicales libres, responsables del daño en las células de la piel. Sin embargo, estos efectos pueden retrasarse mediante el consumo de alimentos que aporten colágeno y elastina”, explicó Iván Camacho, dermatólogo de la University of Miami.

El especialista recomienda incorporar frutas tropicales como limón, naranja, piña, guayaba y papaya, ricas en vitamina C, fundamental para la producción de colágeno y para mantener una piel firme y sin arrugas.

Alimentos antiarrugas clave

Palta

Alimento esencial en una dieta antienvejecimiento, gracias a su alto contenido de vitamina E, vitamina C y grasas monoinsaturadas. Estas aportan ácidos grasos esenciales que ayudan a fortalecer la membrana celular y retrasar el envejecimiento cutáneo.



Tomate

Tomates. Foto: Freepik

El tomate destaca por su poder antioxidante y su contenido de licopeno, un carotenoide que combate los radicales libres y protege frente al envejecimiento de la piel y ciertos tipos de cáncer. Además, contiene vitaminas A, B, E y K. Se recomienda consumirlo cocido para potenciar la absorción de licopeno.



Brócoli

Brócoli, uno de los alimentos "prohibidos" para personas con hipotiroidismo. Foto: Unsplash.

El brócoli es reconocido por sus propiedades anticancerígenas y por ser fuente de vitaminas A, C y E. También aporta nutrientes que contribuyen a la hidratación de la piel. Su consumo frecuente permite aprovechar mejor sus beneficios.



Col rizada (kale)

La col rizada (kale) se ha popularizado por su valor nutricional. Contiene vitaminas A y E y minerales como magnesio, fósforo y selenio, que favorecen una piel más firme, elástica y luminosa.



Zanahoria

Foto: Unsplash.

La zanahoria es rica en betacaroteno, un precursor de la vitamina A que contribuye a la reparación celular y mejora tanto la salud de la piel como la visión.



Pescados grasos

Los pescados grasos como salmón, sardina y atún son una fuente clave de omega 3. Estos ácidos grasos no solo benefician la salud cardiovascular, sino que también mejoran la hidratación de la piel, reducen la degradación del colágeno, protegen frente a los rayos UV y ayudan a neutralizar los radicales libres.

Aunque las arrugas son una parte natural del envejecimiento, mantener una dieta balanceada rica en antioxidantes, vitaminas y nutrientes esenciales puede retrasar su aparición y mejorar la salud de la piel.