El secreto de la piel luminosa: vitamina C para eliminar manchas, reducir arrugas y prevenir el envejecimiento

El cuidado facial no necesariamente implica una rutina extensa. Contar con algunos ingredientes clave puede ser suficiente, y uno de los más destacados en dermatología es la vitamina C, un nutriente con múltiples funciones para la piel.

Aunque el organismo no la produce por sí mismo, la vitamina C cumple un rol importante en el mantenimiento cutáneo. Entre sus principales efectos, se encuentra la regulación de la melanina, el pigmento responsable de las manchas y de la hiperpigmentación en distintas zonas del cuerpo.

También actúa como antioxidante: ayuda a proteger la piel frente a factores externos como la contaminación y la radiación ultravioleta. Este efecto contribuye a reducir el daño oxidativo, asociado con el envejecimiento prematuro y la aparición de arrugas.

Frutas cítricas. Foto: Freepik.

Otro de sus beneficios es su participación en la síntesis de colágeno, una proteína clave para conservar la firmeza y elasticidad de la piel. Gracias a esto, su uso sostenido puede favorecer un aspecto más uniforme y luminoso.

La vitamina C está presente en distintos productos cosméticos, aunque los sérums suelen ser los más utilizados debido a su mayor concentración y capacidad de penetración. Este tipo de formulaciones se emplea especialmente para mejorar el tono, atenuar manchas y aportar brillo.

Cuidado de la piel con crema. Foto: Commons.

También existen cremas que incluyen este activo, con una acción más suave y orientada a la hidratación. En cualquier caso, los especialistas coinciden en que los resultados dependen de la constancia y de hábitos complementarios, como una alimentación equilibrada.

Además del uso tópico, este nutriente puede obtenerse a través de la alimentación. Frutas como guayaba, kiwi, mango, papaya, piña, cítricos y frutos rojos son fuentes habituales, al igual que verduras como brócoli, coliflor, pimientos, espinaca, repollo, papa y tomate. Integrar vitamina C, tanto en productos de cuidado como en la dieta, puede contribuir a mantener la piel en mejores condiciones, con un aspecto más saludable y luminoso.

Con base en El Universal/GDA