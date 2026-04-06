Fatiga visual digital: cómo aliviar el cansancio ocular por usar pantallas todos los días

El uso constante de dispositivos digitales cambió para siempre la forma en que trabajamos, estudiamos y nos entretenemos. Pero ese avance también trajo consigo un problema cada vez más habitual: la fatiga visual digital, una molestia que ya forma parte de la vida cotidiana de muchas personas.

Especialistas en salud ocular advierten que pasar largas horas frente a pantallas implica un esfuerzo sostenido para los ojos. Esto se debe, entre otras cosas, a que disminuye la frecuencia del parpadeo y a que los músculos encargados de enfocar trabajan de forma continua en distancias cortas.

Según la American Academy of Ophthalmology (AAO), los síntomas suelen ser temporales y mejoran al dejar de usar los dispositivos. Sin embargo, cuando estos hábitos se mantienen en el tiempo sin pausas, el malestar puede volverse persistente e incluso afectar el rendimiento diario.

Hábitos simples que hacen la diferencia

Prevenir la fatiga visual no requiere grandes cambios tecnológicos, sino ajustar algunas rutinas. Desde el ámbito de la salud ocupacional, se insiste en que la ergonomía es clave.

Una recomendación básica es ubicar la pantalla a una distancia de entre 50 y 70 centímetros del rostro —aproximadamente un brazo— y colocarla a la altura de los ojos o levemente por debajo. Esto permite que la mirada apunte hacia abajo, lo que ayuda a reducir la sequedad ocular.

Foto: Commons.

Otro recurso ampliamente validado es la llamada “regla 20-20-20”. Consiste en que cada 20 minutos se haga una pausa para mirar un objeto a unos seis metros de distancia durante al menos 20 segundos. Este pequeño corte permite que los músculos oculares se relajen.

También es importante recordar algo que muchas veces pasa desapercibido: parpadear. Al mirar pantallas, el parpadeo se reduce hasta en un 50%, lo que afecta la correcta lubricación del ojo.

Iluminación, entorno y cuándo consultar

El ambiente también influye. Desde la Mayo Clinic recomiendan evitar reflejos en la pantalla, ya que obligan a forzar la vista. Ajustar el brillo del dispositivo para que sea similar a la luz del entorno puede ayudar a disminuir el esfuerzo ocular.

En casos donde la sequedad persiste, el uso de lágrimas artificiales sin conservantes puede aliviar la irritación. Además, la American Optometric Association (AOA) señala que ciertos filtros o lentes específicos pueden ser útiles, aunque siempre deben ser indicados por un profesional.

Mujer con molestia en los ojos. Foto: Pexels.

Por último, los especialistas coinciden en que hay señales que no conviene dejar pasar: visión borrosa, dolor de cabeza frecuente o lagrimeo excesivo. Ante estos síntomas, lo más recomendable es consultar, ya que podrían estar vinculados a problemas visuales no diagnosticados.

En un contexto donde las pantallas son parte del día a día, incorporar pausas y mejorar la ergonomía no es un lujo, sino una necesidad para cuidar la salud ocular a largo plazo.

En base a El Tiempo/GDA