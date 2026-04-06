¿Pérdida de colágeno o infección oculta? La enfermedad que acelera el envejecimiento facial y pocos detectan

Luis Bueno*

En columnas anteriores, he señalado que el estado de nuestras encías tiene incidencia sobre múltiples aspectos de nuestra salud. No voy a mencionar todos y cada uno de los ejemplos, pero solo a modo de recordatorio vale consignar que la salud de nuestras encías —o, mejor dicho, la falta de ella— puede vincularse a enfermedades como la diabetes, a afecciones como la disfunción eréctil, o a algo tan acuciante como un accidente cerebrovascular (ACV).

En total, el estado de las encías puede vincularse a 56 enfermedades generales, dentro de las cuales figuran la diabetes, las enfermedades cardíacas, la artritis reumatoidea, las enfermedades pulmonares crónicas y el cáncer, entre otras. Nuestras encías pueden, además, tener que ver con cuestiones más estéticas, digamos, como las arrugas.

Encías sanas. Foto: Commons.

Pero vayamos por partes. Primero, voy a recordarte que la periodontitis es una enfermedad infecciosa y que es bastante frecuente. Se calcula que puede llegar a afectar a una de cada tres personas. Pero también vale la pena reiterar que se trata de una enfermedad que puede curarse y que, con un tratamiento adecuado, permite mantener las piezas dentales, así como evitar agravar un montón de otras situaciones de salud, como ya he mencionado antes.

Ahora sí: ¿qué es lo que vincula el estado de salud de nuestras encías con nuestra apariencia? La relación entre las arrugas y la periodontitis se debe básicamente a los cambios en la estructura de soporte del rostro. Esto ocurre porque la periodontitis, entre varias consecuencias, destruye el hueso que sostiene los dientes. Por eso, al perder masa ósea, el rostro también pierde el “armazón” que mantiene la piel estirada.

Eso, claro, provoca flacidez, con lo cual vamos a tener la aparición prematura de arrugas, especialmente alrededor de la boca y las mejillas. El hueso para la encía y la piel es como la mesa para el mantel: si la mesa se cae, el mantel también. Por otra parte, cuando se pierden los dientes a causa de la periodontitis, la mandíbula comienza a reabsorberse. Esto causa que los labios se hundan y se formen líneas profundas. A estas, los profesionales les llaman arrugas peribucales, pero tal vez sea más fácil visualizar este fenómeno si pensamos en la imagen de un código de barras, sobre todo arriba del labio superior.

Arrugas peribucales. Foto: Commons.

Recordemos, de nuevo, que la periodontitis es una infección crónica que genera inflamación en todo el cuerpo. Se cree que esta inflamación puede acelerar el envejecimiento celular, afectando la producción de colágeno y elastina en la piel.

Esto se debe a la liberación de unas sustancias llamadas metaloproteinasas, que destruyen el tejido que sostiene no solo las encías sino también la piel. Desde el punto de vista estético, la periodontitis puede ser devastadora por todo lo que ya mencioné: arrugas en piel y labios; retracción de las encías, lo que deja dientes alargados y antiestéticos; asimetrías faciales debido a la pérdida de dientes de un lado del maxilar (lo cual lleva a que ese lado de la cara pueda quedar más caído que el otro, que tiene dientes); y mal aliento, lo que limita la comunicación y la relación interpersonal.

Hay varias cosas que podemos hacer para evitar que esto ocurra, como también he señalado en columnas previas, entre ellas:



Solicitar un periodontograma a un periodoncista .

a un . Visitar regularmente a un odontólogo y realizar controles de placa microbiana periódicos, así como su remoción profesional .

y realizar periódicos, así como su . En lo posible, usar cepillos , pasta de dientes e hilo dental de alta calidad.

, e de alta calidad. Solicitar que te enseñen a remover la placa microbiana de forma correcta. — Controlar enfermedades en chequeos generales .

de forma correcta. — Controlar en . Hacer ejercicio.