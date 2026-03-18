Homeopatía y periodoncia: los aliados naturales para frenar la infección y regenerar el hueso dental

Luis Bueno*

La frase que destaca el origen natural de la medicina en nuestro entorno suele atribuirse a la visión holística de Hipócrates de Cos, considerado el padre de la medicina moderna. Él enfatizaba la armonía con la naturaleza, cuerpo y mente, reflejado en conceptos como “que tu alimento sea tu medicina”.

Este pensamiento refleja la filosofía hipocrática de los tres siguientes aspectos: -



Observación del entorno . Esto implica entender que la salud depende de la armonía con el medio ambiente .



. Esto implica entender que la depende de la con el . Medicina natural . Buscar la sanación a través de hábitos , dieta y el propio cuerpo .

. Buscar la a través de , y el propio .

Prevención. Esta noción se enfoca en no hacer daño y vivir en armonía.

A menudo, esto se confunde con el abordaje del médico alemán Rudolf Virchow (1821-1902), quien describió la medicina como una “ciencia social” que se basaba en el entorno, pero la raíz filosófica del entorno natural como medicina es hipocrática.

Dentista. Foto: Shutterstock/Commons.

Tal como ya hemos tratado en varias notas, la gingivitis y la periodontitis son enfermedades infecciosas que se asientan en la encía causadas por bacterias. Ambas se agravan por factores de riesgo como tabaquismo, diabetes, estrés, consumo excesivo de azúcar y hábitos de vida no saludables.

El primer síntoma a tener en cuenta es el sangrado de encías al cepillar los dientes.

Eso define a una gingivitis y si no se trata, 9 de 10 personas desarrollarán periodontitis, lo que derivará en la pérdida de los dientes. El tratamiento aceptado para esto se basa en la disminución de las bacterias que la causan, y la eliminación/corrección de todo lo que las retenga como por ejemplo sarro, o restauraciones en mal estado. Pero más allá de la medicina clásica, la homeopatía ha demostrado ser un complemento de alta efectividad.

El Mercurius solubilis es el medicamento de elección para tratarlas al ser de carácter infeccioso. El Lachesis mutus también ha demostrado tener una alta eficacia como terapia complementaria a la convencional en el tratamiento de la periodontitis. En el caso de enfermedades periodontales agudas donde hay síntomas como dolor, sangrado y ulceraciones, la terapia homeopática es un método muy útil y de alta eficacia para tratar dicha enfermedad y evitar su recurrencia.

Salud bucal. Foto: Commons.

Acerca de la analgesia e inflamación post cirugía periodontal, la homeopatía también es de gran utilidad para tratar la sintomatología post operatoria.

Es de destacar el efecto analgésico, antiinflamatorio y antimicrobiano de la cúrcuma; este medicamento es importante considerarlo como coadyuvante en el tratamiento de la gingivitis y periodontitis. También hay que mencionar la estimulación de la formación de hueso generada por las sales de Schüssler, lo cual sería de utilidad en pacientes con pérdida ósea moderada y avanzada, y en el campo de la implantología oral.

Como vemos, la homeopatía es un aliado importante en el tratamiento convencional de la gingivitis y periodontitis.

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