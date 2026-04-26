Aceite de oliva: del “oro verde” del Imperio romano a un alimento clave para la salud actual

El aceite de oliva virgen extra, históricamente conocido como “oro verde”, atraviesa siglos de historia sin perder vigencia. Más que un ingrediente central de la gastronomía mediterránea, hoy se posiciona también como un alimento asociado al bienestar. Para el antropólogo Emilio Lara, autor de Un mar de oro verde, su relevancia en la Antigüedad fue comparable a la del petróleo en el mundo actual.

En ese sentido, Lara sostiene que este producto fue clave para el desarrollo de la civilización romana. No solo formó parte de la alimentación, sino que tuvo múltiples usos: combustible para iluminación, base de perfumes, ungüentos y aplicaciones medicinales. Su circulación a gran escala, desde la antigua Hispania hacia otros territorios del Imperio, lo convirtió en un bien estratégico dentro de las redes comerciales.

Ese vínculo histórico se proyecta hasta el presente. España lidera actualmente la producción mundial de aceite de oliva, con cerca del 50% del mercado global. Este posicionamiento se explica por factores como su clima favorable, la extensión de los cultivos —especialmente en regiones como Andalucía— y el desarrollo tecnológico del sector, que ha fortalecido tanto la calidad como la capacidad exportadora hacia mercados internacionales.

Desde una perspectiva científica, el aceite de oliva virgen extra también ha sido objeto de numerosos estudios. Según Lara, es “lo más cercano a una fuente de la eterna juventud”, una afirmación que se vincula con sus propiedades antioxidantes. Diversas investigaciones lo asocian con efectos beneficiosos frente a la inflamación, el estrés oxidativo y problemas cardiovasculares, siempre en el marco de una dieta equilibrada.

Entre sus posibles aportes se destacan la protección de las células, su relación con la salud neurodegenerativa y su potencial rol en la prevención de ciertas enfermedades. Sin embargo, los especialistas insisten en que estos beneficios no deben interpretarse como propiedades curativas aisladas, sino como parte de un patrón alimentario saludable.

Mujer condimenta la ensalada con aceite de oliva. Foto: Freepik.

A pesar del aumento en su precio, los expertos recomiendan priorizar el consumo de aceite de oliva virgen extra, obtenido de la primera prensada de la aceituna, por sobre versiones refinadas. Su calidad lo posiciona como un producto premium dentro del mercado global.

En un escenario cada vez más competitivo, países como Italia, Grecia, Turquía y Marruecos disputan espacio en el sector. Aun así, España mantiene su liderazgo, no solo en volumen de producción sino también en innovación. Incluso mercados como Japón han comenzado a explorar el cultivo del olivo, intentando replicar un modelo que combina tradición, tecnología y proyección internacional.

En base a El Tiempo/GDA