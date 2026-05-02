Cómo reducir el consumo de azúcar diario sin dejar de disfrutar de los sabores que más nos gustan

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que una alimentación saludable implica que el consumo de azúcares libres represente menos del 10% de la ingesta calórica diaria. Según remarca, los beneficios se incrementan cuando ese guarismo se reduce a menos del 5%.

Traducido a una alimentación diaria: en una dieta promedio de 2.000 calorías, solo podrían consumirse alrededor de 25 gramos de azúcar al día. Con miras a lograr este objetivo, muchas personas buscan alternativas para moderar su consumo (sin renunciar al sabor).

La educación alimentaria y el acceso a información sustentada son herramientas clave para mejorar la calidad de vida. Conocer qué consumimos, leer etiquetas y entender los ingredientes de los productos que forman parte de día a día, permite a los consumidores tomar decisiones más alineadas con sus necesidades, sin vivir constantemente en sacrificio ni renunciar a lo que les gusta.

Mujer mira la etiqueta de un producto en el supermercado. Foto: Freepik.

El azúcar ocupa un rol central en la alimentación y muchos procuran reducir su consumo como parte de un enfoque más balanceado. “La prevención no empieza en el consultorio, sino en la rutina diaria, entendiendo que cada decisión cuenta”, remarcó Erika Rius, Manager en Brand Reputation and Healthcare Marketing en Splenda. La experta enfatizó que los hábitos simples, sostenidos en el tiempo, pueden contribuir de forma significativa al bienestar general.

“Ajustar recetas, repensar el consumo de bebidas endulzadas o explorar alternativas al azúcar son pequeños cambios que, sumados, generan un impacto positivo. La clave está en comprender que una alimentación equilibrada no se trata de prohibiciones, sino de elecciones informadas que se adapten al ritmo de vida de cada persona”, detalló.

Optar por alternativas al azúcar puede ser un primer paso para quienes buscan reducir su consumo, sin modificar drásticamente sus costumbres. El objetivo está en la constancia y en construir hábitos que puedan mantenerse a largo plazo, no en la perfección.

Persona pone edulcorante al té. Foto: Unsplash.

Entender la salud como un proceso integral permite dejar atrás enfoques rígidos. El bienestar se concibe como una búsqueda personal que combina placer, conciencia y responsabilidad. Elegir mejor no significa no disfrutar, sino aprender a integrar opciones que acompañen un estilo de vida más saludable.

Los edulcorantes son una solución, no un milagro. Son parte de un conjunto de hábitos que priorizan el equilibrio y sumarlos a la alimentación es un paso sencillo.

Leer etiquetas, moderar el consumo de azúcar y explorar las opciones disponibles en el mercado son pasos que pueden marcar la diferencia. Hoy existen alternativas que se adaptan a un estilo de vida más consciente, donde la educación, la prevención y los hábitos sostenibles son aliados para vivir mejor.

Hablar de una vida saludable implica ir más allá de realizar dietas restrictivas o rutinas extremas. Cada vez más personas entienden que el bienestar se construye a partir de decisiones cotidianas, informadas, reales y sostenibles en el tiempo.

En este camino, la alimentación y el reducir la ingesta de azúcar deben completarse con otros hábitos saludables, entre ellos practicar 150 minutos de ejercicio semanal (como mínimo), meditar y asegurar descanso con un sueño reparador.