Cómo mejorar la digestión pesada: los efectos antiinflamatorios del jugo de ananá que quizás no conocías

Tomar un vaso de jugo de ananá a diario puede generar distintos efectos en el organismo, especialmente en áreas como la digestión, el sistema inmunológico y la circulación sanguínea. Esta fruta destaca por su contenido de vitamina C y bromelina, un complejo enzimático que ha sido estudiado por su influencia en procesos corporales.

Uno de los principales aportes de la ananá es la bromelina, una enzima que ayuda a descomponer las proteínas, facilitando su digestión y absorción. Este efecto puede resultar especialmente útil en personas con digestiones lentas.

Además, algunas investigaciones sugieren que el jugo de ananá podría favorecer el equilibrio de la microbiota intestinal, promoviendo el crecimiento de bacterias beneficiosas. Esto se asocia con una mejor función digestiva y una menor aparición de molestias como gases o hinchazón.

Impacto en el sistema inmunológico

El jugo de ananá también aporta vitamina C, un nutriente clave para el funcionamiento del sistema inmune. A esto se suma el potencial efecto antiinflamatorio de la bromelina, que ha sido objeto de estudio por su posible rol en la regulación de la respuesta inmunológica.

Algunas investigaciones —principalmente en modelos experimentales— han observado que este compuesto podría contribuir a reducir procesos inflamatorios y mejorar la respuesta del organismo frente a infecciones.

Según la Cleveland Clinic, la bromelina presente en la ananá también podría favorecer la recuperación de la piel y otros tejidos. Este compuesto se ha vinculado con la estimulación de procesos antiinflamatorios y analgésicos, lo que podría contribuir a reducir el dolor y acelerar la cicatrización, especialmente tras lesiones o procedimientos médicos.

Relación con la salud cardiovascular

El consumo de jugo de ananá también ha sido asociado con efectos sobre la circulación sanguínea. La bromelina podría intervenir en la descomposición del fibrinógeno, una proteína relacionada con la coagulación, favoreciendo así un flujo sanguíneo más adecuado.

Algunos estudios experimentales también sugieren un posible impacto en la reducción de colesterol y triglicéridos, factores vinculados a enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, estos resultados aún requieren mayor evidencia en humanos.

Más allá de estos efectos, la ananá presenta un perfil nutricional que la convierte en una opción eficaz dentro de una dieta equilibrada. Una porción aporta pocas calorías y no contiene grasas ni colesterol. Su versatilidad permite incorporarla de distintas formas —en jugos, batidos, trozos o como parte de preparaciones—, lo que facilita su consumo regular como una fruta refrescante.

Con base en El Tiempo/GDA