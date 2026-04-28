El método del entrenador de Sebastián Yatra: por qué la fuerza es clave para transformar el cuerpo

El entrenador personal Aarón Santos, conocido por trabajar con figuras como Sebastián Yatra, se consolidó como una de las voces más influyentes del fitness actual. En una entrevista con la revista Men’s Health, el especialista analizó cómo cambió la forma de entrenar y por qué la fuerza se volvió un pilar central, más allá de lo estético.

A sus 39 años, Santos es considerado uno de los preparadores más destacados de su generación. Su enfoque apunta a algo más profundo que el cambio físico: mejorar la calidad de vida. “La fuerza es innegociable porque nos ayuda a vivir más y mejor”, planteó.

Del gimnasio clásico al entrenamiento híbrido

Según el entrenador, el fitness dejó atrás el modelo tradicional basado en ejercicios aislados para dar paso a un enfoque más integral. Hoy, la tendencia es trabajar de forma combinada la fuerza, la resistencia y la movilidad.

Este modelo híbrido no solo busca resultados visibles, sino también un mejor rendimiento general. Aunque la estética sigue siendo una motivación importante, Santos remarca que cada vez hay mayor conciencia sobre el impacto del ejercicio en la salud.

En esa línea, sostiene que el objetivo actual ya no es solo “verse bien”, sino también sentirse mejor y desarrollar capacidades físicas completas.

Técnica, constancia y menos ansiedad

Entre los errores más frecuentes en el gimnasio, el entrenador menciona la comparación constante con otros y la ansiedad por levantar más peso sin dominar la técnica.

“No por levantar más kilos se progresa más rápido”, advierte. Para él, la clave está en construir una base sólida, priorizando la correcta ejecución de los ejercicios.

También recomienda optimizar el tiempo de entrenamiento. Según su experiencia, sesiones de entre 45 y 50 minutos pueden ser suficientes si se trabaja con foco y planificación.

Entrenar la fuerza y la resistencia ayuda en el proceso de pérdida de grasa. Foto: Commons.

Cómo entrenar mejor

Dentro de su metodología, Santos propone integrar el cardio de forma progresiva, incluso dentro de las rutinas de fuerza. Esto puede lograrse a través de descansos activos con bicicleta, remo o ejercicios como burpees entre series.

Este tipo de trabajo, asegura, ayuda a mejorar la resistencia y a adaptarse a la exigencia física. En sus palabras, también implica “acostumbrarse a la sensación de esfuerzo”, un aspecto clave para avanzar.

Otro punto central es evitar el sobreentrenamiento. Señales como fatiga persistente, falta de progreso o lesiones pueden indicar que el cuerpo necesita recuperación.

Para personas mayores de 40 o 50 años, el entrenador recomienda poner especial atención en el descanso, mantener la intensidad y, si es posible, aumentar la frecuencia semanal. La recuperación, en estos casos, se vuelve determinante para seguir ganando masa muscular.

Suplementos y tendencias

En cuanto a la suplementación, Santos destaca a la creatina como uno de los recursos más respaldados por la evidencia científica. También menciona el magnesio —para mejorar el descanso— y el omega 3 junto con la vitamina C en contextos de entrenamiento intenso.

En cambio, relativiza el uso de suplementos pre-entreno, al considerar que alternativas simples como la cafeína cumplen una función similar.

Por otro lado, señala el crecimiento de disciplinas híbridas como Hyrox, que combinan fuerza y resistencia, como una muestra del rumbo que está tomando el entrenamiento.

Sebastián Yatra en Uruguay, para festejar su cumpleaños. Foto: Instagram @sebastianyatra

Un desafío sin edad

Entre los proyectos que le gustaría encarar, Santos mencionó la posibilidad de trabajar con Alejandro Sanz en el conocido “Reto Men’s Health”. La idea, explicó, es demostrar que no hay una edad límite para mejorar la composición corporal.

Para el entrenador, la combinación de disciplina, nutrición adecuada y entrenamiento bien planificado puede generar cambios en cualquier etapa de la vida.

En base a El Tiempo/GDA