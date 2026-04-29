Cenar tarde y bajo estrés se asocia a mayor riesgo de problemas digestivos, según estudio

Una investigación reciente advierte que el horario de las comidas puede incidir en la salud digestiva, especialmente cuando se combina con altos niveles de estrés. El estudio señala que concentrar una parte importante de la ingesta diaria en la noche (en particular después de las 21) se asocia con una mayor probabilidad de presentar síntomas como diarrea y estreñimiento en personas con estrés crónico.

Los resultados refuerzan la idea de que no solo importa la calidad o cantidad de los alimentos, sino también el momento del día en que se consumen, un aspecto que en los últimos años ha cobrado creciente relevancia en la investigación científica.

Según informó Infosalus, los datos fueron presentados en la Semana de las Enfermedades Digestivas (DDW) 2026, realizada en Chicago (Estados Unidos). Allí, investigadores del New York Medical College que trabajan en el Hospital Saint Mary’s and Saint Clare’s analizaron la relación entre alimentación nocturna y estrés.

El estudio, que incluyó información de más de 11.000 participantes de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, encontró que quienes consumen más del 25% de sus calorías diarias después de las 21 horas tienen hasta un 150% más de probabilidades de experimentar alteraciones intestinales cuando presentan altos niveles de estrés.

Mujer cenando tarde. Foto: Freepik.

Este patrón no implica cambios inmediatos, pero sí una mayor predisposición a desarrollar molestias digestivas en contextos donde el estrés está presente de forma sostenida.

“No se trata solo de lo que comes, sino de cuándo lo comes. Y cuando estamos bajo estrés, puede tener un doble impacto en la salud intestinal”, dijo la doctora Harika Dadigiri, autora principal del trabajo.

Para medir el estrés fisiológico, los investigadores utilizaron la llamada carga alostática, un indicador que considera variables como el índice de masa corporal, colesterol y presión arterial. En ese contexto, observaron que las personas con mayor carga alostática que además comían tarde tenían 1,7 veces más probabilidades de tener síntomas digestivos.

Este indicador permite aproximarse al impacto acumulado del estrés en el organismo, más allá de la percepción subjetiva de cada persona, y vincularlo con efectos concretos en la salud.

Los resultados se complementaron con datos de más de 4.000 participantes del American Gut Project. En ese grupo, quienes combinaban altos niveles de estrés con hábitos de alimentación nocturna mostraron 2,5 veces más probabilidades de reportar problemas intestinales.

La microbiota.

Otro de los hallazgos del estudio fue que estas personas presentaban una menor diversidad de la microbiota intestinal. Esto sugiere que el horario de las comidas podría influir en la salud digestiva a través del eje intestino-cerebro, un sistema que conecta las señales nerviosas, hormonales y bacterianas.

Representación del tránsito intestinal. Foto: Freepik.

La menor diversidad microbiana ha sido asociada en distintos estudios con un funcionamiento digestivo menos equilibrado, lo que refuerza la hipótesis de que los hábitos cotidianos —como por ejemplo el horario de la alimentación— pueden tener efectos más amplios de lo que hasta ahora se creía.

Los autores aclaran que se trata de un estudio observacional, por lo que los resultados muestran asociaciones y no establecen una relación causal directa. Aun así, subrayan la importancia de la crononutrición, un campo que analiza de qué forma los ritmos biológicos influyen en el metabolismo y la digestión.

En esa línea, los investigadores plantean que comprender mejor estos patrones podría ayudar a desarrollar recomendaciones euq resulten más precisas sobre hábitos alimentarios, especialmente en personas expuestas a niveles elevados de estrés.

En base a El Tiempo/GDA