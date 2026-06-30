Tres ejercicios con un palo de escoba para aliviar el dolor de espalda y mejorar la movilidad en casa

El dolor de espalda se convirtió en una de las molestias más frecuentes de la vida moderna. Las largas jornadas frente a la computadora, el uso constante del celular, el estrés y el sedentarismo favorecen la aparición de tensiones que afectan desde la zona cervical hasta la región lumbar. Sin embargo, no siempre es necesario contar con equipamiento específico para comenzar a aliviar esas molestias.

Un simple palo de escoba puede transformarse en una herramienta muy útil para mejorar la movilidad, corregir la postura y disminuir la rigidez muscular. El entrenador y especialista en movimiento Ben Patrick, conocido por promover ejercicios funcionales y de movilidad, sostiene que trabajar con implementos sencillos permite recuperar rangos de movimiento y mejorar la salud de las articulaciones cuando los ejercicios se realizan de forma controlada y sin dolor.

La clave no está en la fuerza sino en la calidad del movimiento. A continuación, tres ejercicios fáciles para incorporar a la rutina diaria.

Para aliviar la tensión en las cervicales

Una de las zonas que más sufre por las malas posturas es el cuello. Mantener la cabeza inclinada hacia adelante durante varias horas genera sobrecarga en la musculatura cervical y los hombros.

Para este ejercicio, sostener el palo de escoba detrás de la espalda, apoyándolo sobre la parte alta de los hombros, con ambas manos sujetándolo por los extremos. Mantener la espalda recta y realizar lentamente giros de cabeza hacia un lado y luego hacia el otro, acompañando el movimiento con una suave apertura del pecho. También puede agregarse una leve retracción de los hombros hacia atrás.

Realizar entre ocho y diez repeticiones por lado, siempre evitando cualquier movimiento brusco.

Este ejercicio favorece la movilidad cervical, ayuda a abrir la caja torácica y disminuye la tensión acumulada en la parte superior de la espalda.

ejercicio para cervicales Imagen creada por Chat GPT





Para liberar la espalda media

La rigidez de la columna dorsal suele pasar desapercibida, aunque influye directamente en la postura y en la aparición de molestias tanto en el cuello como en la zona lumbar.

Sentado o de pie, sujetar el palo con ambas manos por encima de la cabeza, manteniendo los brazos estirados. Desde esa posición realizar movimientos suaves llevando el palo ligeramente hacia atrás, sin arquear la zona lumbar ni forzar los hombros.

Otra variante consiste en mantener el palo al frente con los brazos extendidos y realizar rotaciones del tronco hacia ambos lados, manteniendo la pelvis estable.

Completar entre diez y doce repeticiones.

Este ejercicio mejora la movilidad torácica, favorece una postura más erguida y reduce la sensación de rigidez provocada por permanecer muchas horas sentado.

ejercicio para espalda media Imagen creada por Chat GPT

Para descomprimir la zona lumbar

Los dolores lumbares suelen relacionarse con la falta de movilidad de la cadera y con la pérdida de estabilidad del tronco.

Colocar el palo apoyado a lo largo de la espalda, de manera que toque la cabeza, la parte media de la espalda y el sacro. Sujetarlo con una mano por detrás del cuello y la otra en la zona lumbar. Desde esa posición realizar lentamente el movimiento de bisagra de cadera: flexionar el tronco hacia adelante llevando la cola hacia atrás, manteniendo siempre los tres puntos de contacto entre el palo y la espalda.

Hacer entre diez y quince repeticiones, regresando lentamente a la posición inicial.

El ejercicio enseña a mover correctamente la cadera sin sobrecargar la columna, fortalece el patrón de movimiento utilizado para levantar objetos y contribuye a disminuir la tensión lumbar.

ejercicio para zona lumbar Imagen creada por Chat GPT

Un elemento simple con múltiples beneficios

Los especialistas coinciden en que el movimiento regular es una de las mejores estrategias para prevenir el dolor de espalda. El palo de escoba funciona como una guía que ayuda a mantener la alineación corporal durante los ejercicios y permite tomar conciencia de la postura.

No obstante, estos movimientos no deben provocar dolor. Si las molestias son intensas, aparecen hormigueos, pérdida de fuerza o el dolor persiste durante varios días, es recomendable consultar a un médico o fisioterapeuta antes de iniciar cualquier rutina.

Incorporar apenas cinco o diez minutos diarios de ejercicios de movilidad puede marcar una diferencia significativa en la salud de la columna y ayudar a reducir las molestias asociadas al sedentarismo.