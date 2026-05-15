Cómo aliviar un dolor de cabeza con un cubo de hielo, según el médico Fernando Montero

A veces, el alivio puede estar mucho más cerca de lo que creemos: en el freezer. El médico Fernando Montero compartió en un reel de Instagram una técnica simple que utiliza hielo y puntos de acupuntura para intentar disminuir el dolor de cabeza de forma rápida y casera. La propuesta combina frío local con la estimulación de zonas específicas del cuerpo asociadas, en la medicina tradicional china, al alivio del dolor y la tensión.

Aunque no reemplaza una consulta médica —sobre todo si el dolor es intenso, frecuente o aparece acompañado de otros síntomas—, puede ser una herramienta útil para cefaleas leves vinculadas al estrés, el cansancio o la tensión muscular.

El primer punto que menciona Montero se llama IG4 (Intestino Grueso 4), uno de los más conocidos en acupuntura. Está ubicado en la mano, en la zona carnosa que se forma entre el pulgar y el índice. La técnica consiste en sostener el cubo de hielo justamente en ese espacio, presionando suavemente mientras el frío actúa sobre el punto. Según la acupuntura, esta zona se relaciona con el alivio del dolor en la cabeza y el rostro.

Mujer con dolor. Foto: Freepik.

La sensación suele ser intensa al principio por el contacto directo con el hielo, por lo que se recomienda hacerlo de manera breve y tolerable.

El segundo punto mencionado es “Vejiga 2”. Se encuentra en la base interna de las cejas, justo en una pequeña depresión ósea cercana al puente de la nariz. Montero recomienda apoyar el hielo allí durante unos 10 o 15 segundos. Luego, pasar el cubo lentamente a lo largo de toda la ceja durante otros 10 o 15 segundos más.

El objetivo es relajar la zona ocular y frontal, donde muchas personas acumulan tensión cuando tienen dolor de cabeza, estrés o fatiga visual.

Después, el médico propone deslizar el hielo hacia arriba y abajo por la frente, realizando un movimiento suave y continuo. Finalmente, recomienda hacer un recorrido desde el centro de la ceja hacia atrás de la cabeza hasta llegar a la nuca, pasando por otro punto de acupuntura llamado “Vejiga 10”.

Este punto está ubicado en la parte posterior del cuello, a ambos lados de la columna, justo debajo de la base del cráneo. Es una zona donde suele acumularse mucha tensión muscular, especialmente en personas que pasan varias horas frente a pantallas, manejan estrés o mantienen posturas rígidas.

Cubos de hielo. Foto: Flickr.

Por qué el frío puede ayudar a calmar el dolor

El hielo produce vasoconstricción —es decir, estrecha temporalmente los vasos sanguíneos— y puede ayudar a disminuir la inflamación y la sensibilidad al dolor. Además, el frío genera un efecto anestésico local que reduce momentáneamente la percepción dolorosa.

A eso se suma el componente relajante del masaje y la presión suave sobre determinados puntos del cuerpo, algo que muchas personas encuentran reconfortante cuando tienen cefaleas tensionales.

Aunque este tipo de técnicas pueden ofrecer alivio pasajero, los especialistas recuerdan que es importante consultar a un profesional si el dolor de cabeza aparece de manera repentina e intensa, se vuelve frecuente, empeora con el tiempo, viene acompañado de fiebre, mareos, alteraciones visuales o dificultad para hablar o interfiere con la vida cotidiana.