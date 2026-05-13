Microbiota intestinal: por qué estos cinco alimentos milenarios son la clave para tu energía y salud actual

En el interior del cuerpo humano habita una enorme comunidad de microorganismos que cumple funciones esenciales para la salud. Bacterias, virus y hongos forman parte de la microbiota, un ecosistema microscópico vinculado tanto a la digestión como al funcionamiento del sistema inmunológico. Conservar el equilibrio de la microbiota intestinal no solo ayuda a prevenir molestias digestivas, sino que también participa en mecanismos de protección del organismo.

Dentro de este escenario aparecen dos conceptos clave: probióticos y prebióticos. Los primeros son microorganismos vivos que contribuyen a reforzar las bacterias beneficiosas presentes en el intestino. Los prebióticos, en cambio, son compuestos que sirven de alimento para esas bacterias y se encuentran principalmente en alimentos ricos en fibra.

Según explicó la Mayo Clinic, ambos elementos cumplen funciones complementarias en el mantenimiento de la salud intestinal. Entre los alimentos más recomendados para favorecer este equilibrio se encuentran diversos productos fermentados, incorporados desde hace siglos en distintas culturas gastronómicas.

Mujer cuidando su intestino. Foto: Freepik.

Uno de ellos es el kéfir, una bebida fermentada elaborada a partir de leche y originaria de la región del Cáucaso. Su nombre se asocia históricamente con la idea de “sentirse bien”. Se caracteriza por un sabor más ácido que el yogur y suele destacarse por su aporte al equilibrio de la flora intestinal y al fortalecimiento de las defensas.

También figura la kombucha, una bebida fermentada de origen asiático que ganó popularidad como alternativa a las bebidas azucaradas. Su sabor intenso y ligeramente ácido forma parte de sus características distintivas, mientras que el interés por sus propiedades nutricionales impulsó un fuerte crecimiento de su consumo durante la última década.

Otro de los alimentos señalados por los especialistas es el chucrut, preparado a base de repollo fermentado. Muy presente en la cocina de Europa central y oriental, este producto funciona como fuente natural de probióticos y se asocia con beneficios digestivos, entre ellos la reducción de la hinchazón abdominal.

El yogur continúa siendo una de las opciones más difundidas para incorporar probióticos en la alimentación cotidiana. La recomendación suele centrarse en elegir versiones naturales y sin azúcar agregado. Además de aportar bacterias beneficiosas para el intestino, también contiene proteínas y calcio, nutrientes vinculados con la salud ósea y muscular.

Yogur. Foto: Freepik.

En la lista también aparece el kimchi, una preparación tradicional coreana elaborada con col fermentada. Este alimento combina probióticos y prebióticos, lo que lo convierte en una alternativa especialmente valorada dentro de las dietas orientadas al cuidado intestinal.

Los especialistas remarcan que la variedad alimentaria resulta fundamental para sostener una microbiota saludable. La incorporación frecuente de alimentos fermentados, junto con un consumo adecuado de fibra, contribuye a fortalecer este ecosistema interno frente a factores asociados al estilo de vida actual.

Además de su valor nutricional, estos productos representan una forma de comprender cómo ciertos hábitos alimentarios pueden influir directamente sobre la energía, la digestión y distintos mecanismos preventivos del organismo.

Con base en El Tiempo/GDA