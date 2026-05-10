Los desequilibrios en la flora intestinal y qué dice la ciencia sobre las formas de tratarlos

Las molestias digestivas, la distensión abdominal y el estreñimiento funcional son problemas cada vez más frecuentes. Y los especialistas señalan que estos síntomas pueden estar asociados a un desequilibrio en la microbiota intestinal, también conocida como flora intestinal, un conjunto de microorganismos que cumple funciones clave en el metabolismo y el bienestar general.

Frente al aumento de estos trastornos, la nutrición funcional comenzó a posicionarse como una alternativa para acompañar la salud intestinal sin recurrir a soluciones agresivas.

Eliana Valencia, fundadora de Fibribion, explicó que este enfoque busca restaurar el equilibrio intestinal respetando los procesos naturales del organismo. Según indicó, la propuesta se diferencia de los laxantes tradicionales porque apunta a trabajar sobre la microbiota y no solamente a estimular el movimiento intestinal de manera mecánica.

Cómo actúan ciertas fibras en el intestino

Valencia señaló que uno de los principales componentes utilizados es Fibersol®-2, una maltodextrina resistente a la digestión que cuenta con más de 30 años de investigación clínica.

De acuerdo con la explicación, esta fibra no se digiere en el intestino delgado y llega intacta al colon, donde es fermentada lentamente por la microbiota intestinal. Ese proceso produce ácidos grasos de cadena corta, como butirato, propionato y acetato, asociados al mantenimiento de la barrera intestinal y a la reducción de la inflamación.

Mujer con sus manos alrededor del abdomen. Foto: Freepik.

Además, al tratarse de una fermentación gradual, los estudios indican que podría evitar la aparición repentina de gases y malestar que generan otras fibras.

Posibles efectos sobre el metabolismo

Las investigaciones también analizaron el impacto metabólico de este tipo de fibras. Ensayos controlados observaron mejoras en el volumen de las heces y en la frecuencia de evacuación en personas con tendencia al estreñimiento.

Otros estudios sugieren que Fibersol®-2 podría influir en la sensación de saciedad, ya que estimularía la liberación de hormonas intestinales relacionadas con el apetito, como el péptido YY (PYY) y el GLP-1.

Asimismo, algunas investigaciones encontraron que su consumo ayudaría a moderar la respuesta de glucosa e insulina después de las comidas, contribuyendo al equilibrio metabólico.

Qué dicen los estudios sobre los posbióticos

Dentro de las investigaciones sobre microbiota también aparecen los posbióticos y cepas bacterianas como BPL1, estudiadas por su posible efecto sobre la grasa visceral y ciertos parámetros metabólicos.

Sin embargo, los investigadores advierten que la evidencia disponible todavía es limitada. El tamaño de las muestras y el tiempo de seguimiento de los estudios no permiten sacar conclusiones definitivas sobre su efectividad a largo plazo.

Por eso, los especialistas remarcan que estos compuestos no deben considerarse herramientas aisladas para bajar de peso, sino posibles complementos dentro de estrategias integrales que incluyan alimentación equilibrada, actividad física y hábitos saludables sostenidos en el tiempo.

En base a El Tiempo/GDA