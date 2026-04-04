Por qué los viajes pueden causar problemas gastrointestinales y qué hacer para prevenirlos, según Harvard

Aunque viajar suele ser una experiencia placentera, para muchas personas implica la aparición de molestias digestivas. Este fenómeno, conocido como “estreñimiento viajero”, está vinculado a cambios en la rutina que pueden derivar en indigestiones y malestar estomacal.

Sin embargo, los problemas gastrointestinales no responden únicamente a modificaciones en la alimentación. También pueden estar asociados a alteraciones en los períodos de descanso, algo frecuente cuando se cambian horarios o rutinas durante un viaje.

De acuerdo con Harvard Medical School, estos trastornos se originan en variaciones abruptas en los horarios, comidas fuera de tiempo y cambios en el ciclo del sueño, factores que afectan directamente el ritmo intestinal.

“Los problemas estomacales como la diarrea, el estreñimiento y la indigestión son compañeros de viaje demasiado comunes”, señalan especialistas de la institución, especialmente en personas con intestino sensible.

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Cómo reducir el malestar durante un viaje

Prevenir estas molestias no requiere medidas extremas, sino sostener ciertos hábitos incluso en contexto de viaje. Según Harvard, uno de los aspectos clave es reducir el estrés, ya que este influye de forma directa en el funcionamiento del sistema digestivo.

Además, recomiendan mantener una higiene estricta, con lavado frecuente de manos, y optar por agua embotellada tanto para beber como para el cepillado de dientes en lugares desconocidos o con infraestructura sanitaria limitada.

También aconsejan evitar el consumo de hielo en bebidas, ya que puede haber sido elaborado con agua contaminada. En el caso de frutas y verduras locales, sugieren consumirlas solo si han sido correctamente lavadas o cocidas.

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Por otra parte, aumentar la ingesta de fibra y líquidos antes y durante el viaje puede ayudar a prevenir el estreñimiento. Entre los alimentos recomendados se encuentran manzanas sin cáscara, frambuesas, legumbres y cereales integrales.

Los especialistas recuerdan que, si bien estas medidas contribuyen a reducir molestias frecuentes, es importante consultar a un centro de salud si los síntomas persisten o aparecen complicaciones.

En base a El Tiempo/GDA