Autismo: cómo los perros de asistencia mejoran la vida de niños y familias, según expertos

En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, que se conmemora este jueves 2 de abril, la Fundación de Apoyo y Promoción de Perros de Asistencia (Fundappas) destacó la importancia de que niños y niñas dentro del espectro autista puedan acceder a un perro de asistencia.

Fundappas es una fundación uruguaya que, a través de su escuela, promociona, cría y entrena perros guía y de asistencia, para luego entregarlos de forma gratuita a personas ciegas y familias con niños y niñas dentro del espectro autista.

Desde la organización destacaron la importancia del perro de asistencia en la familia, ya que mejora la calidad de vida tanto dentro como fuera del hogar. Además, señalaron que es un catalizador social que favorece las interacciones, actúa como compañero de juegos para el niño y sus hermanos, y reduce el estrés familiar, aportando confort emocional.

El entrenamiento del canino implica que pueda caminar en la vía pública junto al niño y responder a órdenes, facilitando su desenvolvimiento en distintos ambientes y contextos. “La compañía del perro lo apoya en las transiciones y en la adaptación a los entornos: pueden ir a la escuela, al dentista o al supermercado, y realizar actividades cotidianas con mayor seguridad”, explicaron desde la Fundación.

Para incorporar un perro de asistencia, las familias atraviesan un proceso de evaluación que comienza con una instancia de interacción para observar cómo se vincula el niño con el animal. Luego se realiza una evaluación familiar y, si el resultado es óptimo, se inicia un proceso de acompañamiento con entrenadores para definir el rol del perro de asistencia.

Niño con perro guía. Foto cortesía Fundappas

Actualmente, Fundappas cuenta con más de 20 perros en proceso de entrenamiento y socialización, y ha entregado más de 100 perros de asistencia a personas ciegas y a niños con trastorno del espectro autista (TEA).

En este contexto, Fundappas junto a la organización española Bocalán, lanzó una propuesta educativa para la formación de entrenadores. El programa tendrá una duración de seis meses, con modalidad híbrida, incluyendo algunas clases presenciales en Montevideo. Los docentes viajarán directamente desde España y los contenidos abarcan metodologías de enseñanza, entrenamiento funcional aplicado al autismo y fundamentos del perro de asistencia.

"Es positivo que existan personas interesadas en entrenar a los perros; se trata de una formación internacional. Actualmente contamos con más de 70 interesados”, informaron desde la Fundación.

Niño con perro guía. Foto cortesía Fundappas

No es la primera vez que Fundappas trabaja en conjunto con Bocalán. Según contaron, la entrenadora de perros de asistencia con la que cuenta la organización uruguaya fue formada por Bocalán y en más de una oportunidad han venido expertos de la fundación española a Uruguay.

El programa cuenta con cupos limitados. Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al correo: formacion@fundappas.org.uy.