Mezcla de café y bicarbonato, una alternativa casera para limpiar, quitar olores y desengrasar superficies

La mezcla de café usado con bicarbonato de sodio se consolidó como una alternativa doméstica para tareas de limpieza, gracias a sus propiedades para eliminar olores, remover grasa y actuar como abrasivo suave en distintas superficies.

Esta práctica consiste en reutilizar restos de café combinados con bicarbonato para la limpieza cotidiana del hogar. Suele emplearse en espacios donde se acumulan residuos de comida, humedad y grasa, como ollas, sartenes, tablas de cortar o recipientes.

Entre sus aplicaciones más frecuentes se encuentran la eliminación de malos olores en la cocina y otros ambientes, la limpieza de superficies con suciedad adherida o grasa leve, su uso como desengrasante natural en utensilios y su efecto exfoliante durante la limpieza. Además, se presenta como una opción que complementa la higiene diaria sin recurrir a productos químicos fuertes.

Joven con escoba y artículos de limpieza. Foto: Freepik.

El bicarbonato de sodio aporta propiedades que permiten neutralizar olores y facilitar la limpieza sin dañar la mayoría de las superficies. Su textura ayuda a desprender la suciedad. Por su parte, el café usado suma una consistencia granulada que refuerza el efecto abrasivo y también contribuye a absorber olores intensos, especialmente en espacios como la cocina o recipientes de basura.

Para utilizar esta mezcla se recomienda recolectar café usado y dejarlo secar ligeramente, luego combinar dos cucharadas de café con una de bicarbonato y colocar la preparación en un recipiente. Posteriormente, se aplica sobre la superficie a limpiar, se frota con una esponja o paño y se enjuaga.

Bicarbonato. Foto: Pixabay

Entre sus ventajas se destacan el uso de ingredientes simples disponibles en el hogar, su bajo costo al reutilizar residuos de café, la facilidad de preparación y su efecto desodorizante. También se valora su versatilidad para distintas superficies.

Sin embargo, es importante considerar algunas precauciones: no aplicar sobre superficies delicadas o porosas, realizar una prueba previa en una zona pequeña, evitar su uso en telas claras por el riesgo de manchas y asegurar un enjuague adecuado para eliminar residuos.