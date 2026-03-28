Por qué se ponen feos los alimentos: errores comunes al abrir la heladera y cómo evitarlos hoy

En la vida cotidiana, la heladera trabaja sin pausas, pero su funcionamiento dista de ser estático. Cada vez que se abre la puerta, el equilibrio interno se altera: ingresa aire más cálido, se modifican las condiciones térmicas y el sistema debe activarse nuevamente. Estos ajustes constantes inciden directamente en la forma en que se conservan los alimentos y, en algunos casos, pueden contribuir a su deterioro.

A diferencia de lo que suele pensarse, el frío dentro del electrodoméstico no se distribuye de manera homogénea. Las distintas áreas presentan variaciones de temperatura según la circulación del aire, lo que vuelve a ciertos sectores más adecuados para determinados productos.

Además, la forma en que se acomodan los alimentos también juega un papel clave: una organización deficiente o la sobrecarga pueden obstaculizar el flujo de aire y generar zonas menos refrigeradas.

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Entre los factores que condicionan su rendimiento se destacan el funcionamiento ininterrumpido durante todo el año, las variaciones de temperatura provocadas por cada apertura, la desigualdad en la distribución del frío y la incidencia de la organización interna en la circulación del aire. En un hogar promedio, la puerta puede abrirse entre 20 y 40 veces al día, lo que obliga al sistema a realizar ajustes continuos para compensar las fluctuaciones térmicas.

A esto se suma el impacto que estos aspectos pueden tener en el desperdicio de alimentos. En respuesta, las tecnologías actuales buscan optimizar la distribución del frío para mejorar la conservación y facilitar el orden dentro del hogar.

Consejos para almacenar alimentos en la heladera. Foto: Commons.

El modo en que se utiliza la heladera no es un detalle menor. La regulación de la temperatura y la disposición de los productos influyen en su vida útil. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, aproximadamente el 17% de los alimentos disponibles para consumo se pierde en los hogares.

En ese escenario, las variaciones térmicas y una refrigeración irregular pueden acelerar el deterioro, especialmente en productos como frutas, verduras y lácteos, lo que refuerza la importancia de una correcta distribución del frío.

Con base en El Tiempo/GDA