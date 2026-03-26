¿Por qué los perros siguen a sus dueños al baño? La explicación de los expertos en conducta animal

Ir al baño no suele ser una actividad en solitario cuando se convive con perros. Cuando los canes escuchan que su dueño se dirige hacia el baño, suelen detectar el movimiento y lo siguen detrás para hacerle compañía. Puede parecer un gesto curioso o gracioso, pero detrás de este comportamiento hay motivos más profundos.

Los perros son sociales por naturaleza. Necesitan del vínculo afectivo con sus humanos para sentirse parte de la "manada". Es por eso que estas mascotas siguen los pasos de sus dueños incluso cuando éstos se dirigen al baño. Expertos en etología (rama de la biología que estudia el comportamiento animal) explican que los perros perciben el baño como un espacio donde saben que por unos minutos nadie se alejará de ellos.

¿Cuáles son las razones por las que los perros siguen a sus dueños al baño?

Pancho Cavero, especialista en bienestar canino, explica que el hecho que los perros insistan en acompañar a sus dueños al baño no es un simple capricho; detrás de ese comportamiento hay varias razones. Las más comunes, según el experto, son:

1. Refuerza el vínculo: para muchos perros, acompañar al baño significa mantener el vínculo y el compañerismo con su dueño.

2. Curiosidad: les encanta estar al tanto de todo lo que ocurre en su entorno. Por eso puede ser que su compañía en el baño signifique una mera curiosidad por lo que el dueño hace.

3. Hábito aprendido: si el perro fue premiado en algún momento por el hecho de seguir al baño a su dueño, “es posible que lo vean como un hábito aprendido”, asegura Cavero.

4. Ansiedad por separación: como le ocurre a varios peludos, la ansiedad al quedarse puede hacerlos acompañar al baño solo para sentirse seguros que su dueño no se irá.

5. Instinto de protección: ese fuerte instinto protector que tienen los perros es el mismo que los lleva a acompañar en el baño y así asegurar que su dueño está a salvo.

Perro esperando a su dueño Foto: Canva

¿Cuándo es válido preocuparse si un perro te sigue a todas partes?

Como expresa Cavero, en la mayoría de los casos que los perros se dirigen con sus dueños al baño suele ser parte de su naturaleza social y protectora; sin embargo, no siempre es algo inocente o inofensivo.

Es importante detectar cuándo ese seguimiento constante se debe a un problema emocional. Según un estudio de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Illinois, si tu perro muestra ansiedad excesiva cuando te alejas (llora o ladra incesantemente) podría tratarse de ansiedad por separación, un trastorno que afecta el bienestar del animal.

En estos casos es recomendable consultar con un veterinario o un especialista en comportamiento canino para evaluar al perro y encontrar un tratamiento para reducir el estrés, de modo que se sienta más seguro.