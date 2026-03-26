Por qué aumenta la cintura después de los 45: un estudio identifica el proceso celular detrás del cambio

Un estudio publicado en la revista científica Science aporta nuevas claves para entender por qué la cintura tiende a ensancharse a partir de los 45 años, tanto en hombres como en mujeres. La investigación señala que este cambio no responde únicamente a hábitos o al paso del tiempo en términos generales, sino a un proceso celular específico que se activa con el envejecimiento.

Según explicó Qiong Wang, coautora del estudio y profesora asociada de endocrinología molecular y celular en el Arthur Riggs Diabetes & Metabolism Research Institute, “las personas suelen perder masa muscular y ganar grasa corporal a medida que envejecen, incluso cuando su peso corporal permanece constante”.

En ese contexto, el equipo identificó que el envejecimiento impulsa la aparición de un nuevo tipo de célula madre adulta, lo que desencadena la producción de nuevas células grasas, especialmente en la zona abdominal.

El trabajo se centró en el análisis del tejido adiposo blanco, principal responsable del aumento de peso asociado a la edad, y en el comportamiento de las células progenitoras de adipocitos (APCs), un tipo de célula madre presente en este tejido que da origen a las células grasas.

Mujer mide su cintura. Foto: Freepik.

Los resultados mostraron que, con el paso del tiempo, estas células adquieren una mayor capacidad para generar nuevas células grasas de forma autónoma. Mientras que en etapas más jóvenes permanecen relativamente inactivas, en la mediana edad se activan con mayor intensidad, favoreciendo la acumulación de grasa corporal.

Cómo lograr "cero panza" en un mes. Foto: Goodfon.

“Esta es la primera evidencia de que nuestras barrigas se expanden con la edad debido a la elevada producción de nuevas células grasas por parte de las APCs”, señaló Adolfo Garcia-Ocaña, otro de los autores del estudio.

Los hallazgos también indican que el envejecimiento transforma estas células en un nuevo tipo denominado preadipocito comprometido específico de la edad (CP-A). Estas células aparecen en la mediana edad y presentan una alta capacidad para generar nuevas células grasas, lo que contribuye a explicar el aumento de la grasa abdominal con el paso del tiempo.

En base a OGlobo/GDA