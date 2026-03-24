Ejercicios de natación para fortalecer piernas, brazos y core sin impacto y con alta eficacia

La natación se consolida como una de las mejores opciones para quienes buscan desarrollar fuerza sin someter el cuerpo a un alto desgaste. El entrenamiento en el agua ofrece una resistencia natural que intensifica cada movimiento y favorece el trabajo muscular de forma integral.

Por eso, el fortalecimiento muscular en piscina se posiciona como una alternativa eficaz y segura.

Fuerza y control con bajo impacto

A diferencia de otros ejercicios, la resistencia del agua obliga a los músculos a trabajar más en cada repetición, sin generar el mismo impacto que el entrenamiento en tierra. Esto convierte a la natación para fuerza en una práctica ideal para distintos niveles, desde principiantes hasta deportistas avanzados.

De acuerdo con la revista Men’s Health, es posible fortalecer piernas, brazos y zona media a través de rutinas específicas. Este tipo de entrenamiento acuático aprovecha la densidad del agua para aumentar la exigencia física, promoviendo un desarrollo muscular más equilibrado y funcional.

Entrenadores como Terry Heggy, del club U.S. Masters Swimming, y Beth Jones, preparadora física en PlayTri, coinciden en que la técnica y el control son fundamentales. Ajustar la intensidad y la ejecución permite transformar una sesión de natación en un trabajo completo que activa todo el cuerpo.

Biguá en el Campeonato Nacional de Natación Absoluto. Foto: Biguá.

Beneficios del trabajo en piscina

El ejercicio en el agua implica la activación simultánea de varios grupos musculares, lo que favorece la coordinación y la estabilidad. La combinación de fuerza, resistencia y técnica permite mejorar el rendimiento sin sobrecargar las articulaciones.

Además, la posibilidad de adaptar tiempos e intensidad hace que el entrenamiento acuático sea versátil. Con supervisión adecuada, se puede ajustar la rutina para optimizar resultados y reducir el riesgo de lesiones, algo clave en cualquier plan de actividad física.

Seis ejercicios para trabajar todo el cuerpo

Existen movimientos específicos que permiten aprovechar al máximo la resistencia del agua y potenciar el fortalecimiento muscular:



Tombstone Drill : se sostiene una tabla en posición vertical mientras se realizan patadas intensas. Este ejercicio activa piernas y mejora la potencia.

: se sostiene una tabla en posición vertical mientras se realizan patadas intensas. Este ejercicio activa piernas y mejora la potencia. Empuje y tirón con tabla : en zonas poco profundas, se realizan movimientos explosivos que trabajan pecho, hombros y espalda.

: en zonas poco profundas, se realizan movimientos explosivos que trabajan pecho, hombros y espalda. “Gutbuster” : con una tabla sobre las piernas, se avanza pateando en posición de “L”. Exige una fuerte activación del core.

: con una tabla sobre las piernas, se avanza pateando en posición de “L”. Exige una fuerte activación del core. Movimientos de brazos en suspensión : implica desplazar brazos a alta velocidad, lo que fortalece hombros y antebrazos.

: implica desplazar brazos a alta velocidad, lo que fortalece hombros y antebrazos. Flexiones y dominadas en el borde : usando el bloque de salida, se puede trabajar con el peso corporal, aprovechando la flotabilidad.

: usando el bloque de salida, se puede trabajar con el peso corporal, aprovechando la flotabilidad. Patadas con rotación: combinan impulso y control corporal, activando especialmente la zona abdominal.

Estos ejercicios permiten un trabajo completo de piernas, brazos y core, mejorando tanto la fuerza como la coordinación en el agua.

Técnica y supervisión, claves del progreso

Los especialistas coinciden en que la correcta ejecución es fundamental. Priorizar la técnica en natación no solo mejora el rendimiento, sino que también previene lesiones y optimiza los resultados.

Incorporar variedad y progresión en las rutinas permite aprovechar al máximo los beneficios del entrenamiento en piscina. En ese sentido, el acompañamiento profesional resulta clave para adaptar los ejercicios a cada nivel y objetivo, logrando un desarrollo físico más seguro y sostenido.

En base a El Tiempo/GDA