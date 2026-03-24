Los 5 ejes de la longevidad: el experto Marcos Vázquez revela cómo "engañar" al cerebro para envejecer mejor

El debate sobre qué influye más en la longevidad —la genética o los hábitos— ha estado presente durante años. Sin embargo, para expertos como Marcos Vázquez, especialista en fitness y envejecimiento saludable, la respuesta es clara: el movimiento diario, la alimentación y el entrenamiento de fuerza tienen un papel determinante en la forma en que envejece el cuerpo.

En su reciente intervención en el podcast La Fórmula Podcast, el divulgador español profundizó en esta idea y subrayó que los cambios en el estilo de vida son posibles porque “somos seres de hábitos; casi todo lo que hacemos en nuestro día a día es un hábito”. Recomienda centrarse en la “acción más pequeña” dentro de un proceso de cambio, ya que esta estrategia ayuda a reducir la resistencia inicial y facilita la constancia.

“Márcate objetivos que sean realistas, que sean asequibles y poco a poco los vas aumentando; eso va a lograr también que tu cerebro se resista menos”, señaló. A partir de este enfoque progresivo, Vázquez propone una hoja de ruta basada en varios pilares para envejecer de forma más saludable y aumentar la calidad de vida.

Adulto mayor con un plato de comida saludable. Foto: Freepik.

Los pilares de la longevidad

El especialista sostiene que una vida más larga y funcional se apoya en cinco ejes fundamentales que pueden incorporarse gradualmente:



Entrenamiento de fuerza, clave para preservar la masa muscular.

Actividad física regular, para combatir el sedentarismo.

Sueño reparador, esencial para la regeneración celular.

Gestión del estrés, como protección del sistema nervioso.

Alimentación de calidad, priorizando nutrientes y reduciendo ultraprocesados.

Finalmente, enfatiza que el objetivo no es únicamente aumentar la esperanza de vida, sino asegurar que cada año se viva con vitalidad, autonomía y bienestar.

Foto: Commons.

Con base en El Tiempo/GDA