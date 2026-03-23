La diferencia entre placer y felicidad: el rol de la dopamina y la serotonina

El psiquiatra español Javier Quintero es una figura conocida en el ámbito de la salud mental en su país, España, tanto por su trabajo clínico como por su presencia en medios y redes (en Instagram, tiene más de 100.00 seguidores).

Quintero ha publicado libros y más de 100 artículos científicos sobre psiquiatría y una de sus especialidades es el TDAH, o trastorno por déficit de atención).

Según él, sentirse bien no es una meta puntual ni depende del éxito inmediato, sino de un proceso basado en el equilibrio emocional, el propósito de vida y la calidad de las relaciones personales.

El especialista, director del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor, sostiene que la felicidad es un concepto complejo y difícil de definir de forma universal. Más que una emoción pasajera, la describe como un estado global de bienestar, que se alcanza cuando pensamientos, emociones y acciones están alineados con los valores personales.

¿Qué es la felicidad según la ciencia?

El bienestar emocional es indispensable para una vida plena. Foto: Flickr.

Desde la perspectiva de la salud mental, Quintero cuestiona la idea de que la felicidad sea sinónimo de placer inmediato o ausencia de problemas. Advierte que existe una visión “hedónica”, centrada en el placer, pero destaca una alternativa más sólida basada en el sentido de vida y las relaciones sociales.

En este sentido, diferencia entre dos mecanismos clave: la dopamina, asociada al placer, y la serotonina, vinculada al bienestar emocional y la satisfacción duradera. Según explica, es posible obtener placer de forma rápida, pero no existen atajos para alcanzar una felicidad sostenible.

¿Por qué el éxito material no garantiza bienestar?

Foto: Pxhere.

El experto señala que contar con comodidades materiales no asegura el bienestar emocional. Aunque el entorno influye, el factor determinante es el mundo interno, especialmente la claridad sobre los valores personales y el desarrollo de un propósito vital.

Tener objetivos coherentes con lo que una persona desea en su vida facilita alcanzar un mayor nivel de satisfacción personal y estabilidad emocional.

El impacto del pensamiento en la felicidad

Uno de los aspectos centrales que destaca es la comunicación interna. Según el enfoque de la psicología, la forma en que una persona interpreta su realidad influye directamente en su bienestar. Una narrativa negativa puede reforzar la insatisfacción y el malestar.

Además, advierte sobre la tendencia a la anticipación de problemas, señalando que una gran parte de las preocupaciones no llegan a ocurrir. Por eso, resalta la importancia de la gestión emocional y la aceptación, incluso en situaciones difíciles como el duelo.

Desde esta perspectiva, aunque el dolor puede ser inevitable, la forma de afrontarlo influye en el nivel de sufrimiento emocional.

Hábitos para mejorar el bienestar emocional

Los expertos coinciden en que existen hábitos saludables respaldados por la ciencia que ayudan a fortalecer la salud mental y aumentar la felicidad:



Dormir entre 7 y 9 horas para asegurar una buena calidad del sueño .

para asegurar una buena . Mantener una alimentación saludable .

. Realizar al menos 30 minutos de ejercicio diario .

. Cuidar las relaciones personales y compartir tiempo sin distracciones digitales.

y compartir tiempo sin distracciones digitales. Reducir el uso de tecnología y favorecer la desconexión digital .

. Fomentar la reflexión personal y el autoconocimiento.

y el autoconocimiento. Definir y sostener un propósito de vida.

En conjunto, estos hábitos permiten construir un bienestar emocional duradero, alejándose de la búsqueda constante de recompensas inmediatas y promoviendo una vida más equilibrada y significativa.