Dormir mal engorda: la ciencia detrás de la leptina y la grelina, las hormonas que controlan tu hambre

El aumento de peso corporal no depende únicamente de la cantidad de alimentos consumidos, sino de una compleja interacción entre hábitos diarios y procesos biológicos que afectan el metabolismo y el equilibrio hormonal.

Según explican expertos en nutrición, factores como la falta de sueño, el estrés crónico, la velocidad al comer y el sedentarismo influyen directamente en el gasto energético y en las señales de saciedad. Estos elementos, muchas veces invisibles en la rutina, pueden dificultar el objetivo de mantener un peso saludable.

El impacto del sueño y el estrés en el peso

Foto: Pexels.

El descanso insuficiente y la tensión emocional alteran la regulación del apetito. Durante el sueño, el organismo equilibra hormonas clave como la leptina (responsable de la saciedad) y la grelina (que estimula el hambre). Cuando hay privación del sueño, este balance se rompe, aumentando la ingesta de alimentos.

Por otro lado, el estrés eleva los niveles de cortisol, una hormona que incrementa la liberación de glucosa en sangre. Si esta energía no se utiliza, el cuerpo produce insulina, favoreciendo el almacenamiento de grasa. Este mecanismo explica por qué es posible aumentar de peso sin cambiar la dieta, especialmente en contextos de presión emocional.

Sedentarismo y metabolismo

Hombre sedentario, mirando redes sociales Foto: Freepik

El sedentarismo es otro factor clave en el aumento de peso, incluso en personas que realizan ejercicio ocasional. Permanecer muchas horas sentado reduce la actividad de la lipoproteína lipasa, una enzima fundamental para utilizar las grasas como fuente de energía.

Cuando esta enzima disminuye su actividad, el organismo tiende a acumular grasa, especialmente en la grasa visceral, asociada a mayores riesgos para la salud metabólica.

Factores biológicos que influyen en el peso

Además de los hábitos, existen factores inevitables que afectan el metabolismo. El envejecimiento puede ralentizar el gasto energético, mientras que alteraciones como el hipotiroidismo también impactan en el peso corporal.

En las mujeres, la menopausia y la disminución de estrógenos favorecen la acumulación de grasa abdominal. En los hombres, la reducción de testosterona puede disminuir la masa muscular, lo que reduce el gasto calórico basal.

Clave para mantener un peso saludable

Persona de pie sobre una balanza Foto: Freepik.

En conjunto, la evidencia sugiere que controlar el peso corporal no depende solo de la dieta, sino de un enfoque integral que incluya hábitos saludables, buen descanso, manejo del estrés y actividad física regular para optimizar el metabolismo y la salud general.