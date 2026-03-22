La planta "inmortal" que purifica tu dormitorio mientras dormís: guía completa de cuidados para la Lengua de Suegra

La lengua de suegra, conocida científicamente como Sansevieria trifasciata, es una de las plantas de interior más populares gracias a su resistencia, bajo mantenimiento y gran capacidad de adaptación.

Esta planta se distingue por sus hojas alargadas, rígidas y perennes, que pueden mantenerse en buen estado durante largos períodos. Su alta resistencia a plagas y su capacidad para adaptarse a distintos entornos la convierten en una opción ideal para decorar interiores. Además, tolera baja iluminación y ambientes secos, lo que la hace perfecta para hogares y oficinas.

Según especialistas, la lengua de suegra contribuye a mejorar la calidad del aire, ya que ayuda a absorber dióxido de carbono y liberar oxígeno, incluso durante la noche. También se le atribuye la capacidad de aportar equilibrio ambiental y regular la temperatura en los espacios interiores.

Uso de cerveza como fertilizante natural

No importa qué tipo de bebida alcohólica consumas, sino la cantidad. Foto: Freepik.

En el ámbito de la jardinería, algunos expertos recomiendan utilizar cerveza como fertilizante natural para potenciar el crecimiento de la planta. Esto se debe a que contiene nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, esenciales para el desarrollo vegetal. Además, la presencia de levadura favorece la descomposición de materia orgánica y mejora la absorción de nutrientes.

Sin embargo, el uso de cerveza debe realizarse con precaución. Se aconseja evitar bebidas con alto contenido alcohólico o artesanales, ya que podrían dañar las raíces. La forma más segura es diluirla antes de aplicarla.

Para su uso, se recomienda mezclar tres cucharadas de cerveza en un litro de agua y aplicar la solución una vez al mes, evitando el exceso de humedad para prevenir el encharcamiento del sustrato.

También es posible utilizar una mezcla suave para la limpieza de hojas, ayudando a eliminar el polvo acumulado y mejorar la salud de la planta.

Como alternativa, existen otros fertilizantes naturales como el jengibre, las cáscaras de banana, los saquitos de té usados, la borra de café o restos orgánicos, que también favorecen el crecimiento.

Cuidados básicos de la lengua de suegra

Sansevieria Trifasciata, o Lengua de suegra. Foto: Peter A. Mansfeld/Wikimedia.

Para mantener una Sansevieria trifasciata saludable, los expertos recomiendan:



Luz: se adapta a distintas condiciones, pero prefiere luz indirecta brillante y tolera la sombra. Riego: necesita poca agua; es fundamental dejar secar el sustrato entre riegos. Maceta con drenaje: evita el exceso de agua, ya que puede dañar las raíces. Sustrato adecuado: debe ser ligero y aireado, con materiales como arena o perlita. Temperatura: el rango ideal está entre 18 °C y 27 °C, evitando heladas. Humedad: se adapta a ambientes secos y no requiere pulverización. Abono: aplicar fertilizante líquido una vez al mes en primavera y verano. Poda: retirar hojas secas o dañadas para favorecer su crecimiento. Multiplicación: puede realizarse por división de rizomas o esquejes. Plagas: aunque es resistente, pueden aparecer cochinillas o pulgones ocasionalmente. Ubicación: ideal para interiores, incluso dormitorios, por su capacidad de purificar el aire.

Lengua de suegra. Foto: Commons.

En resumen, la lengua de suegra es una de las mejores opciones dentro de las plantas de interior fáciles de cuidar, ideal para quienes buscan una opción resistente, decorativa y beneficiosa para el ambiente.