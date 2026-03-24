Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Bienestar Vida Sana

Mucho más que un desmaquillante: cinco razones para empezar a aplicar agua micelar en el cuero cabelludo

Las micelas no solo atrapan el maquillaje; también eliminan los restos de gel y spray que el shampoo no logra sacar. Descubrí cómo usarla paso a paso.

El País
El País
24/03/2026, 20:30
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Cabello sedoso, brillante
Mujer con cabello brillante y sedoso.
Foto: Freepik.

El agua micelar es ampliamente conocida por su uso en la rutina de skincare, especialmente para desmaquillar y como parte de la doble limpieza facial. Sin embargo, existe la creencia errónea de que su aplicación se limita solo al rostro, cuando también puede aportar beneficios en el cuidado del cabello.

Este producto contiene micelas, pequeñas partículas que atraen y eliminan impurezas, grasa y restos de maquillaje sin dañar la piel. Gracias a su limpieza profunda y suave, es apto para todo tipo de piel, incluso las pieles sensibles.

Beneficios del agua micelar para el cabello

Pelo femenino.jpg
Foto: Commons.

1. Brillo natural. El agua micelar para el cabello ayuda a eliminar la suciedad y el exceso de grasa en el cuero cabelludo, aportando un brillo natural. Para usarla, se puede aplicar directamente y retirar el exceso con una toalla absorbente.

2. Eliminación de residuos de productos. Durante el lavado capilar, no siempre el shampoo logra remover completamente restos de gel, spray, cremas para peinar o aceites. El agua micelar actúa como un limpiador capilar eficaz, ya que las micelas se adhieren a las partículas de suciedad y las eliminan por completo.

Breve guía para tener una cabellera vital y robusta cuando ya se cumplieron los 50 años

3. Cabello con apariencia saludable. Su aplicación aporta un extra de hidratación capilar, mejorando la textura del cabello y su capacidad de reflejar la luz. Esto se traduce en un aspecto más saludable, suave y con mayor movimiento.

4. Reducción de la caída del cabello. Al limpiar profundamente, el agua micelar puede ayudar a destapar los folículos capilares, favoreciendo el crecimiento del cabello. La acumulación de células muertas y suciedad suele afectar negativamente la salud capilar, por lo que su eliminación contribuye a un cabello más fuerte.

5. Control del cabello graso. El agua micelar también ayuda a regular la producción de sebo en el cuero cabelludo, siendo una solución eficaz para el cabello graso y evitando la apariencia oleosa.

Peinado masculino.jpg
Imagen generada por inteligencia artificial.

Una alternativa versátil en el haircare

Gracias a su fórmula ligera y su capacidad de limpiar sin agredir, el agua micelar se posiciona como una opción ideal dentro del haircare, ayudando a mantener el cabello limpio, hidratado y con un aspecto saludable.

Relacionadas

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar