Mucho más que un desmaquillante: cinco razones para empezar a aplicar agua micelar en el cuero cabelludo

El agua micelar es ampliamente conocida por su uso en la rutina de skincare, especialmente para desmaquillar y como parte de la doble limpieza facial. Sin embargo, existe la creencia errónea de que su aplicación se limita solo al rostro, cuando también puede aportar beneficios en el cuidado del cabello.

Este producto contiene micelas, pequeñas partículas que atraen y eliminan impurezas, grasa y restos de maquillaje sin dañar la piel. Gracias a su limpieza profunda y suave, es apto para todo tipo de piel, incluso las pieles sensibles.

Beneficios del agua micelar para el cabello

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1. Brillo natural. El agua micelar para el cabello ayuda a eliminar la suciedad y el exceso de grasa en el cuero cabelludo, aportando un brillo natural. Para usarla, se puede aplicar directamente y retirar el exceso con una toalla absorbente.

2. Eliminación de residuos de productos. Durante el lavado capilar, no siempre el shampoo logra remover completamente restos de gel, spray, cremas para peinar o aceites. El agua micelar actúa como un limpiador capilar eficaz, ya que las micelas se adhieren a las partículas de suciedad y las eliminan por completo.

3. Cabello con apariencia saludable. Su aplicación aporta un extra de hidratación capilar, mejorando la textura del cabello y su capacidad de reflejar la luz. Esto se traduce en un aspecto más saludable, suave y con mayor movimiento.

4. Reducción de la caída del cabello. Al limpiar profundamente, el agua micelar puede ayudar a destapar los folículos capilares, favoreciendo el crecimiento del cabello. La acumulación de células muertas y suciedad suele afectar negativamente la salud capilar, por lo que su eliminación contribuye a un cabello más fuerte.

5. Control del cabello graso. El agua micelar también ayuda a regular la producción de sebo en el cuero cabelludo, siendo una solución eficaz para el cabello graso y evitando la apariencia oleosa.

Imagen generada por inteligencia artificial.

Una alternativa versátil en el haircare

Gracias a su fórmula ligera y su capacidad de limpiar sin agredir, el agua micelar se posiciona como una opción ideal dentro del haircare, ayudando a mantener el cabello limpio, hidratado y con un aspecto saludable.