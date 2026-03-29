Cómo limpiar la grasa de las alacenas con un truco simple y evitar su acumulación en la cocina

Mantener la cocina limpia es clave para la higiene del hogar, pero uno de los problemas más habituales es la acumulación de grasa en las superficies.

El uso constante de la cocina, el vapor de los alimentos y la falta de ventilación favorecen que las partículas de grasa se adhieran a muebles y alacenas. Con el tiempo, esto puede dañar los materiales y dar un aspecto descuidado al ambiente.

Las alacenas, en particular, suelen acumular una capa pegajosa difícil de remover, ya que la grasa se mezcla con el polvo y se fija en las superficies.

Un método simple para limpiar la grasa

Para limpiar las alacenas no es necesario recurrir a productos costosos. Se puede utilizar una mezcla con ingredientes que suelen estar en casa:

Ingredientes:

1 taza de vinagre blanco

1 cucharada de bicarbonato de sodio

Agua tibia

Un paño o esponja suave

Modo de uso:

Mezclar el vinagre blanco con agua tibia.

Aplicar la solución sobre las superficies con grasa.

Espolvorear bicarbonato en las zonas más difíciles.

Frotar suavemente con un paño o esponja.

Retirar con un trapo limpio y seco.

Mujer limpia mueble de madera. Foto: Freepik.

Cómo prevenir la acumulación de grasa

Para evitar que la grasa se acumule, se recomienda limpiar con frecuencia las superficies cercanas a la cocina. También es útil contar con una campana extractora o una buena ventilación.

Otra medida sencilla es pasar un paño húmedo después de cocinar, lo que ayuda a impedir que la grasa se adhiera y se acumule con el tiempo.

En base a El Universal/GDA