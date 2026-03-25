Cómo limpiar con café usado y bicarbonato: el truco casero para eliminar grasa y malos olores

El café usado, que muchas veces termina en la basura, puede convertirse en un aliado inesperado para la limpieza del hogar. Combinado con bicarbonato de sodio, forma una mezcla simple y económica que ayuda a eliminar olores, remover grasa y limpiar superficies sin recurrir a productos más agresivos.

Esta solución casera se basa en reutilizar restos de café ya preparado, mezclándolos con bicarbonato. Suele utilizarse en espacios donde se acumulan residuos cotidianos, como la cocina: piletas, ollas, sartenes o tablas de cortar.

Entre sus usos más habituales se destacan neutralizar olores en ambientes y recipientes, limpiar suciedad adherida o grasa ligera, actuar como desengrasante suave, funcionar como abrasivo para frotar superficies y complementar la limpieza diaria con menos químicos.

Café. Foto: Archivo.

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar olores y facilitar la limpieza sin dañar la mayoría de las superficies. Su textura fina ayuda a desprender residuos sin ser demasiado agresiva.

Por su parte, el café usado aporta una textura más granulada que potencia el efecto abrasivo. Además, tiene cierta capacidad para absorber olores, especialmente en espacios cerrados o con restos orgánicos. La combinación de ambos genera un limpiador doméstico eficaz para tareas cotidianas, especialmente en zonas donde se mezclan humedad, grasa y restos de alimentos.

Bicarbonato. Foto: Pixabay

El procedimiento para prepararlo es sencillo:



Recolectar el café usado y dejarlo secar ligeramente Mezclar dos cucharadas de café con una de bicarbonato Colocar la mezcla en un recipiente Aplicarla sobre la superficie a limpiar Frotar con una esponja o paño y enjuagar

Entre los principales beneficios de esta alternativa, se destaca que reduce el uso de productos químicos, es económica y aprovecha residuos, se prepara en pocos minutos, ayuda a eliminar olores persistentes y puede usarse en distintas superficies.

Sin embargo, conviene evitar su uso en materiales delicados o porosos, probar primero en una zona pequeña, no aplicar sobre telas claras (puede manchar) y enjuagar bien para eliminar restos. Esta mezcla casera no reemplaza a todos los productos de limpieza, pero sí puede ser una opción útil, accesible y más sustentable para el mantenimiento cotidiano del hogar.

Con base en El Tiempo/GDA