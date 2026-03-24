El error común al tomar antibióticos que arruina tu microbiota: qué comer para proteger tu sistema digestivo

Tomar antibióticos de forma adecuada no solo mejora su eficacia, sino que también ayuda a reducir efectos secundarios, especialmente a nivel digestivo. La forma de ingerirlos —con comida o en ayunas—, así como la alimentación durante el tratamiento, pueden marcar una diferencia importante en la tolerancia y en la recuperación del organismo.

No todos los antibióticos se toman igual. Según el médico José María Molero, de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, algunos fármacos deben ingerirse con alimentos para mejorar su tolerancia digestiva, mientras que otros requieren ayuno para garantizar su correcta absorción.

Uno de los efectos secundarios más frecuentes del uso de antibióticos es la diarrea, relacionada con el desequilibrio de la microbiota intestinal. El uso de probióticos puede ser útil en algunos casos. Cepas como Lactobacillus rhamnosus GG y Saccharomyces boulardii han demostrado reducir el riesgo de diarrea asociada a antibióticos entre un 33 % y un 45 %.

Antibióticos.

Sin embargo, no se recomiendan de forma generalizada y deben evitarse en personas con sistemas inmunitarios debilitados o enfermedades intestinales graves. La alimentación cumple un rol clave para proteger el sistema digestivo. Se recomienda:



Dieta rica en fibra: frutas, verduras, legumbres y cereales integrales

Alimentos fermentados (cuando están indicados)

Reducir azúcares simples y ultraprocesados

No existe una contraindicación general para consumir lácteos, aunque siempre conviene seguir las indicaciones específicas del medicamento.

Si se presenta diarrea leve, es importante priorizar la buena hidratación (agua, caldos, sueros), el consumo de alimentos suaves, como arroz y banana, y de proteínas magras, como pollo o pescado. Deben evitarse las bebidas gaseosas o muy frías, comidas grasas o fritas y alcohol.

Persona sentada en el inodoro. Foto: Freepik.

Aunque suele ser un efecto leve y transitorio, es importante acudir al médico si aparecen señales de alarma, como más de seis deposiciones líquidas al día, fiebre alta, presencia de sangre o moco en las heces, dolor abdominal intenso o signos de deshidratación. Se recomienda consulta si la diarrea aparece durante el tratamiento o incluso semanas después de haberlo finalizado.

Seguir correctamente las indicaciones médicas y cuidar la alimentación durante el uso de antibióticos no solo mejora la eficacia del tratamiento, sino que también protege el equilibrio del organismo y reduce complicaciones.

Con base en El Tiempo/GDA