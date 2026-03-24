Alimentación en otoño: qué comer para reforzar defensas, energía y bienestar en días más fríos

Con la llegada del otoño, el cuerpo percibe transformaciones que van mucho más allá de un simple cambio de temperatura. Los días se acortan, disminuye la exposición solar, retomamos rutinas más estructuradas y el organismo comienza a demandar otro tipo de energía. En este contexto, la alimentación cumple un rol clave para acompañar la transición estacional, fortalecer el sistema inmunológico y mantener niveles estables de energía y bienestar.

Lejos de ser un detalle menor, lo que elegimos comer en otoño puede ayudarnos a prevenir el cansancio excesivo, los resfríos frecuentes y los desajustes digestivos que suelen aparecer cuando el cuerpo intenta adaptarse a nuevas condiciones ambientales.

Cada estación propone un ritmo distinto

El otoño invita a bajar la intensidad del verano, retomar hábitos, reconectar con preparaciones caseras y elegir alimentos que reconforten sin descuidar el equilibrio nutricional, comer acorde a la estación es también una forma de autocuidado, desde pequeños cambios, sostenidos en el tiempo que pueden marcar una gran diferencia en energía, defensas y bienestar general durante los meses más fríos del año.

Este cambio no significa comer en exceso ni optar por preparaciones pesadas, sino priorizar alimentos que aporten energía sostenida, nutrientes de calidad y mayor sensación de saciedad.

Es también un momento ideal para volver a las preparaciones caseras, los platos de olla y las combinaciones equilibradas que incluyen vegetales cocidos, proteínas magras y fuentes de hidratos de carbono complejos.

Alimentos de estación: más sabor, más nutrientes

Consumir productos de estación no solo mejora el sabor de las preparaciones sino que también garantiza mayor densidad nutricional y precios más accesibles. El otoño ofrece una gran variedad de frutas y verduras ideales para preparaciones cálidas, sopas, guisos y ensaladas tibias.

Entre las verduras se destacan el zapallo y calabaza, boniato, zanahoria, las verdes como acelga, espinaca, puerro y las crucíferas brócoli y coliflor. Estas verduras aportan fibra, antioxidantes y vitaminas fundamentales para reforzar las defensas.

En cuanto a frutas de estación se encuentran la manzana, pera, membrillo, caqui y los cítricos como la naranja y mandarina son fuente de vitamina C, compuestos antioxidantes y azúcares naturales que brindan energía de buena calidad.

Gajos de mandarina y pomelo. Foto: Freepik.

Hidratación: un hábito que no debe descuidarse

En otoño disminuye la sensación de sed, lo que puede llevar a una hidratación insuficiente. Aunque transpiramos menos que en verano, el cuerpo sigue necesitando líquidos para funciones metabólicas esenciales.

Las infusiones calientes, caldos caseros y aguas saborizadas naturalmente son excelentes alternativas para mantener una hidratación adecuada.

Más organización, mejores decisiones

El regreso a la rutina laboral y escolar exige mayor planificación de las comidas. Organizar menús semanales ayuda a evitar improvisaciones poco saludables y favorece una alimentación más equilibrada. Cocinar en cantidad y conservar porciones facilita sostener buenos hábitos incluso en días de poco tiempo.

Platos más reconfortantes, pero equilibrados

El descenso de temperatura suele aumentar el apetito y la preferencia por comidas más calóricas. Esto responde a un mecanismo fisiológico: el cuerpo necesita más energía para mantener su temperatura interna. Sin embargo, es importante evitar que esta necesidad derive en un exceso de harinas refinadas, productos ultraprocesados o preparaciones con alto contenido de grasas saturadas.

Algunas opciones equilibradas y típicas del otoño incluyen:

• Sopas caseras de verduras

• Guisos de lentejas o garbanzos con vegetales

• Pastas con salsas a base de vegetales

• Tartas de verduras

• Woks de vegetales con arroz integral

• Purés combinados (papa y calabaza, boniato y zanahoria)

Estos platos aportan calor, saciedad y nutrientes esenciales sin generar pesadez digestiva.

Ejemplo de menú otoñal para oficina

Un menú equilibrado, práctico y fácil de transportar para la jornada laboral puede organizarse de la siguiente manera:

Desayuno: Mate, té o café solos o con leche o bebida vegetal, pan integral con huevo o queso magro + manzana

Media mañana: Yogur natural + pera en cubos

Almuerzo (vianda): Guiso de lentejas con zapallo, zanahoria y carne magra Ensalada de hojas verdes y huevo duro + mandarina de postre

Merienda: Yogur natural con granola sin azúcar agregada y fruta de estación en trozos. Semillas (chía o lino opcional)

Cena: Sopa crema de calabaza y puerro Tortilla de espinaca con ensalada de tomate y aceite de oliva Compota casera de manzana o caqui fresco.

Este tipo de planificación permite incorporar alimentos de estación mediante preparaciones simples, rendidoras y fáciles de trasladar, aportando proteínas, fibra, vitaminas y energía sostenida durante toda la jornada laboral.

Porque cuando el entorno cambia, nuestro cuerpo también lo hace. Y acompañarlo desde la nutrición es una de las herramientas más efectivas para transitar el otoño con salud.