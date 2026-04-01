Hipertensión arterial: por qué es silenciosa, progresiva y cómo mantenerla bajo control a tiempo

La hipertensión arterial se consolida como uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2024 afectaba a cerca de 1.400 millones de adultos de entre 30 y 79 años, lo que representa a un tercio de esa población. Sin embargo, más allá de su alcance, preocupa especialmente su carácter silencioso y progresivo: una enfermedad que puede avanzar durante años sin dar síntomas y que, una vez instalada, no siempre es fácil de revertir.

El escenario se vuelve más complejo si se considera que alrededor de 600 millones de personas hipertensas —casi la mitad— no saben que tienen esta condición. Y aunque una proporción similar recibe tratamiento, solo una minoría logra mantenerla bajo control. Esto deja en evidencia no solo dificultades en el diagnóstico, sino también en la continuidad de los cuidados y la adherencia a las indicaciones médicas.

Un enemigo silencioso con consecuencias concretas

Se considera hipertensión cuando los valores de presión arterial alcanzan o superan los 140/90 mmHg. Es una condición frecuente que suele pasar desapercibida, ya que la mayoría de las personas no presenta síntomas evidentes. Por eso, los especialistas insisten en que la única forma de detectarla es mediante controles periódicos.

Cuando no se trata a tiempo, puede derivar en problemas serios como enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal o accidentes cerebrovasculares. El aumento sostenido de la presión daña los vasos sanguíneos, endurece las arterias y limita el flujo de sangre hacia órganos clave, lo que eleva el riesgo de infartos y otras complicaciones.

En situaciones más extremas —con valores iguales o superiores a 180/120 mmHg— pueden aparecer señales de alerta como dolor de cabeza intenso, falta de aire, dolor en el pecho o alteraciones en la visión. En esos casos, la consulta médica debe ser inmediata.

Médico mide la presión arterial de paciente. Foto: Archivo.

Factores de riesgo y hábitos que pesan

El desarrollo de la hipertensión está vinculado a distintos factores. Algunos no se pueden modificar, como la edad, la carga genética o la presencia de enfermedades como la diabetes. Pero otros dependen directamente del estilo de vida: alimentación con exceso de sal y grasas, sedentarismo, consumo de alcohol y tabaco, sobrepeso y obesidad.

En este punto está una de las claves para entender su evolución. La acumulación de hábitos poco saludables favorece el aumento sostenido de la presión arterial. Y si bien es posible controlarla, revertir completamente el daño que se genera en el sistema cardiovascular resulta más complejo.

De acuerdo con información de la Mayo Clinic, los medicamentos suelen ser necesarios en muchos casos, pero los cambios en el estilo de vida son determinantes tanto para prevenir como para controlar la enfermedad.

Qué se puede hacer para mantenerla a raya

Entre las medidas más efectivas aparece la pérdida de peso: incluso bajar algunos kilos puede tener un impacto positivo en los valores de presión. También la actividad física regular —sostenida en el tiempo— puede reducirla de forma significativa.

La alimentación juega un rol central. Priorizar frutas, verduras y granos integrales, y reducir las grasas saturadas, puede ayudar a bajar la presión arterial. A su vez, moderar el consumo de sal es clave: una reducción en la ingesta de sodio puede generar mejoras concretas.

Otros hábitos también suman: limitar el alcohol, dejar de fumar, dormir bien —entre siete y nueve horas por noche— y encontrar formas de manejar el estrés. A esto se suma el control periódico de la presión, incluso en el hogar, como herramienta para evaluar cómo responden los cambios y ajustar el tratamiento si es necesario.

Niña controlándose la presión arterial. Foto: Canva.

Controlar, más que curar

Hoy el foco está puesto en el control sostenido más que en la cura. La OMS plantea como objetivo reducir la prevalencia de hipertensión no controlada, lo que refleja la magnitud del desafío.

En esa línea, iniciativas como el programa “Hearts”, impulsado por el organismo internacional junto a otras instituciones, buscan mejorar la detección temprana, facilitar el acceso a tratamientos y fortalecer el seguimiento de los pacientes.

La evidencia es clara: aunque no siempre se puede revertir por completo, la hipertensión sí se puede mantener bajo control. La combinación de hábitos saludables, controles regulares y tratamiento médico adecuado permite reducir riesgos y mejorar la calidad de vida

En base a El Tiempo/GDA