Tres ejercicios simples en casa para aliviar contracturas cervicales y de espalda sin equipamiento

El cuerpo avisa. Rigidez al girar la cabeza, dolor entre los omóplatos, pesadez en la zona lumbar. Las contracturas cervicales y de espalda son una de las molestias más frecuentes, especialmente en quienes pasan muchas horas frente a la computadora o con el celular. La buena noticia es que no hace falta ir al gimnasio ni contar con equipamiento específico para empezar a aflojar la musculatura: con movimientos simples y constancia, se puede lograr alivio.

Especialistas en fitness coinciden en que la clave está en combinar movilidad suave, estiramientos sostenidos y conciencia postural. “No se trata de hacer fuerza ni de exigir al máximo, sino de darle al músculo el estímulo justo para que se relaje y recupere su longitud natural”, explican.

A continuación, tres ejercicios que se pueden hacer en casa, con elementos que cualquiera tiene a mano.

Liberación cervical con toalla

Este ejercicio apunta directamente a la zona del cuello, una de las más castigadas por el estrés y las pantallas.

Cómo hacerlo: Tomar una toalla de mano y enrollarla. Colocarla detrás del cuello, sujetando los extremos con ambas manos hacia adelante. Mantener la espalda recta y, desde ahí, inclinar suavemente la cabeza hacia atrás, ayudándose con la toalla, sin forzar. Volver al centro y repetir el movimiento hacia adelante.

Duración: 8 a 10 repeticiones lentas.

Qué aporta: Ayuda a descomprimir la zona cervical y a mejorar la movilidad. Es ideal para hacer durante pausas en la jornada laboral.

Mujer mayor con dolor de espalda. Foto: Freepik.

Estiramiento de espalda con silla

Una silla común puede convertirse en una gran aliada para aliviar la tensión dorsal.

Cómo hacerlo: Pararse frente a una silla, apoyar las manos en el respaldo y llevar la cadera hacia atrás, como formando una “L” con el cuerpo. La cabeza queda entre los brazos, relajada. Mantener la posición sin rebotar.

Duración: sostener entre 20 y 30 segundos, repetir 3 veces.

Qué aporta: Estira toda la cadena posterior, especialmente la zona media de la espalda, donde suelen acumularse contracturas por malas posturas.

Automasaje con pelota

Un clásico efectivo y accesible para liberar puntos de tensión.

Cómo hacerlo: Apoyar una pelota (de tenis o similar) entre la espalda y la pared. Deslizar el cuerpo lentamente, buscando puntos sensibles en la zona de los omóplatos o la parte alta de la espalda. Mantener presión suave sobre cada punto.

Duración: entre 1 y 2 minutos por zona.

Qué aporta: Favorece la relajación muscular y mejora la circulación en áreas cargadas. Es una forma práctica de “desarmar” nudos sin necesidad de otra persona.

Mujer con dolor de espalda Imagen de Tumisu en Pixabay

Constancia y registro corporal

Más allá de estos ejercicios, los expertos insisten en un punto: la regularidad marca la diferencia. Dedicar cinco o diez minutos por día puede prevenir que la molestia avance y se vuelva crónica.

También recomiendan prestar atención a la postura durante el día: altura de la pantalla, apoyo de los pies, posición de los hombros. “El ejercicio ayuda, pero si se mantiene el hábito que genera la contractura, el alivio va a ser momentáneo”, advierten.

Moverse, aunque sea un poco, es parte del tratamiento. Y en casa, con lo mínimo, también es posible empezar.