Manguito rotador: qué tratamientos recomiendan los especialistas para aliviar el dolor

Vestirse, levantar objetos o incluso dormir sobre un costado puede convertirse en una tarea difícil cuando aparece dolor en el hombro.

Una de las causas más frecuentes de esta molestia es la lesión o inflamación del manguito rotador, un grupo de músculos y tendones que estabilizan y permiten el movimiento de la articulación.

Según informó el diario británico The Times, especialistas en traumatología y fisioterapia señalaron que este problema puede aparecer tanto por desgaste progresivo como sin una causa evidente. Aunque muchas personas mejoran con tratamientos conservadores, la recuperación suele ser lenta y puede extenderse durante varios meses.

Dolor de espalda.

Una consulta frecuente por dolor de hombro

Andrew Carr, profesor de cirugía ortopédica de la Universidad de Oxford, explicó a The Times que el dolor de hombro es una de las consultas musculoesqueléticas más frecuentes en medicina general.

Con el paso del tiempo, los tendones del manguito rotador pueden inflamarse o sufrir desgarros. Estudios citados por el medio indicaron que hasta una cuarta parte de las personas mayores de 65 años presenta una rotura completa, aunque muchas veces estas lesiones no generan síntomas.

En las primeras etapas del tratamiento, los especialistas recomiendan disminuir la inflamación y evitar movimientos que aumenten el dolor, como levantar el brazo por encima de la altura del hombro.

Entre las medidas más utilizadas se encuentran la aplicación de hielo, el uso de analgésicos como paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos. Según los expertos consultados por The Times, estas estrategias pueden generar mejorías en un período de entre cuatro y ocho semanas.

Hombre mayor con dolor en el hombro. Foto: Freepik

El rol de la fisioterapia y los ejercicios

Cuando las molestias persisten, la fisioterapia suele incorporarse al tratamiento. Los ejercicios apuntan a fortalecer el hombro, mejorar la postura y recuperar movilidad para reducir el riesgo de nuevas lesiones.

Ross Armstrong, especialista en salud musculoesquelética del Royal Orthopaedic Hospital de Birmingham, explicó que los programas de rehabilitación incluyen trabajo específico sobre la escápula y ejercicios con resistencia leve, buscando mantener la actividad sin aumentar el daño en la articulación.

Por su parte, Tim Cook, profesor de fisioterapia de la Universidad de Leeds, señaló a The Times que el dolor asociado al manguito rotador puede afectar a cualquier persona y, en algunos casos, aparecer sin un desencadenante claro.

El especialista indicó que las molestias suelen intensificarse al levantar el brazo, vestirse o dormir sobre el hombro afectado. También explicó que, durante la rehabilitación, algunos ejercicios pueden generar una incomodidad leve sin que eso implique un empeoramiento de la lesión, siempre que no se fuerce la articulación ante un dolor intenso.

Cuándo se considera una cirugía

Si el tratamiento conservador no logra aliviar los síntomas, algunos pacientes pueden necesitar otras intervenciones. Entre ellas aparecen las infiltraciones con corticoides para disminuir la inflamación, aunque los especialistas suelen limitar su uso.

Carr señaló que, en determinados casos, la reparación quirúrgica de los tendones puede disminuir el dolor en alrededor del 80 % de los pacientes. Sin embargo, aclaró que los resultados dependen del tamaño del desgarro y del estado del tejido afectado.

También indicó que las probabilidades de fracaso son mayores en personas de edad avanzada y en lesiones extensas.

Los expertos mencionaron además que algunos procedimientos quirúrgicos, como la eliminación de espolones óseos, no mostraron beneficios significativos frente a cirugías placebo en distintos ensayos clínicos citados por The Times.

Factores que pueden influir en la recuperación

Chris Littlewood, profesor de rehabilitación de la Universidad Sheffield Hallam, sostuvo que factores como el tabaquismo, el sobrepeso y la falta de actividad física pueden influir tanto en la aparición del dolor como en una recuperación más prolongada.

Los especialistas coincidieron en que mantener actividad física regular, controlar el peso y sostener hábitos saludables puede contribuir a mejorar la evolución de los pacientes.

De acuerdo con Cook, la mayoría de las personas experimenta una mejoría importante entre los tres y seis meses, aunque el dolor del manguito rotador suele tener una evolución lenta y requiere seguimiento profesional.

En base a El Tiempo/GDA