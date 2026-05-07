Ejercicio clave para mejorar el equilibrio después de los 50: más eficaz que las pesas

Mantener el equilibrio no es un detalle menor: es la base que sostiene acciones cotidianas como subir un escalón, girar el cuerpo o reaccionar ante un tropiezo. Con el paso de los años —y especialmente al cruzar la barrera de los 50— el objetivo del ejercicio físico deja de centrarse únicamente en la fuerza o la estética y pasa a enfocarse en la funcionalidad y la seguridad en los movimientos.

En ese escenario, hay una práctica de gimnasia que gana terreno frente al clásico levantamiento de pesas cuando se trata de estabilidad: la plancha con elevación de extremidades opuestas. Un ejercicio que, sin necesidad de equipamiento, activa de forma integral el cuerpo y entrena algo clave que suele deteriorarse con el tiempo: la propiocepción.

Un trabajo que conecta cuerpo y cerebro

Lo que distingue a este movimiento es su capacidad para desafiar al sistema nervioso. Al reducir los puntos de apoyo, el cuerpo se ve obligado a reorganizarse constantemente para sostener la postura. Esa adaptación en tiempo real fortalece la percepción interna del cuerpo, es decir, la capacidad de ubicar brazos y piernas sin necesidad de mirarlos.

En la práctica, el ejercicio exige una activación profunda del abdomen para estabilizar la columna y evitar movimientos indeseados de la cadera. Pero el esfuerzo no se limita al core: todo el cuerpo entra en juego para mantener la alineación.

Los beneficios, en este sentido, van más allá del equilibrio. La constancia en este tipo de rutina puede ayudar a disminuir dolores de espalda asociados a posturas sedentarias, mejorar la postura al caminar o estar de pie, y optimizar la coordinación general. Además, contribuye a reducir el riesgo de caídas en el hogar, un aspecto clave para la autonomía en esta etapa de la vida.

Mujeres haciendo ejercicio Imagen creada por Chat GPT

Cómo hacerlo de forma segura y efectiva

La técnica es determinante. Más que la intensidad, lo que importa es la ejecución controlada y consciente del movimiento.

Se comienza en posición de cuadrupedia, con manos alineadas debajo de los hombros y rodillas bajo las caderas. Desde ahí, el primer paso es activar el abdomen y los glúteos para proteger la zona lumbar.

Luego, se eleva de manera simultánea un brazo hacia adelante y la pierna contraria hacia atrás, manteniendo ambos en línea con el tronco. La clave está en evitar que la cadera rote o que la espalda se arquee. La posición se sostiene unos segundos —alrededor de ocho— y se vuelve lentamente al punto de partida antes de alternar.

Adultos mayores haciendo ejercicio Foto: Canva

Para quienes recién empiezan o sienten que es demasiado exigente, hay opciones más accesibles: apoyar las manos en una superficie elevada o mantener las rodillas en el suelo para concentrarse en la estabilidad del tronco.

El sedentarismo acumulado durante años suele pasar factura en la musculatura estabilizadora. Incorporar ejercicios como este, simples pero desafiantes, permite recuperar seguridad en los movimientos y mejorar la calidad de vida. Porque, a esta altura, moverse bien vale tanto como moverse fuerte.

En base a El Tiempo/GDA