¿Pasás la prueba? Los ejercicios simples que revelan si tu cuerpo está envejeciendo con salud

Envejecer no es un proceso igual para todas las personas. La fisioterapeuta Kaila Morin explica que, aunque con los años es normal perder fuerza muscular y estabilidad articular, una disminución excesiva puede aumentar el riesgo de caídas y fracturas. Por eso, medir ciertos indicadores físicos permite detectar a tiempo posibles problemas y ajustar el estilo de vida.

La velocidad de marcha es uno de los parámetros más utilizados para evaluar el envejecimiento saludable. Según la especialista Robyn Culbertson, este factor está vinculado tanto con la vitalidad general como con la función cognitiva y la independencia.

Una forma sencilla de evaluarlo es medir cuánto tiempo se tarda en recorrer 10 metros caminando a paso habitual. Además, los expertos recomiendan mantener el hábito de caminar al menos 30 minutos al día para conservar este indicador.

Con el paso del tiempo, los músculos y ligamentos tienden a debilitarse. Para evaluar la fuerza del tren inferior, una prueba práctica consiste en sentarse y levantarse de una silla sin usar las manos. Este ejercicio permite observar la capacidad funcional de piernas y tronco, y también sirve como entrenamiento para mejorar la movilidad cotidiana. La facilidad o dificultad con la que se realiza puede dar pistas sobre el estado físico general.

Adulta mayor mirándose al espejo en el baño. Foto: Freepik.

El equilibrio es otro factor clave en el envejecimiento saludable, ya que está directamente relacionado con la prevención de caídas. Una prueba simple consiste en mantenerse de pie sobre una sola pierna durante unos segundos y evaluar la estabilidad. También se puede intentar caminar en línea recta. Estas acciones permiten identificar posibles problemas de coordinación o debilidad muscular.

La salud cardiovascular también forma parte de la evaluación integral. Uno de los indicadores más precisos es el consumo máximo de oxígeno, conocido como VO2 máximo. Este parámetro se mide en entornos clínicos mediante pruebas de esfuerzo, en las que se analiza cómo responde el cuerpo al ejercicio físico. Aunque requiere equipamiento especializado, ofrece información clave sobre la resistencia y el estado del sistema cardiovascular.

Pareja de adultos mayores bailando. Foto: Freepik.

Los especialistas coinciden en que estas pruebas no solo permiten evaluar el estado actual, sino también actuar de forma preventiva. Incorporar actividad física regular, trabajar la fuerza y el equilibrio, y mantener hábitos saludables son estrategias fundamentales para envejecer con mayor autonomía y calidad de vida. Más que buscar un rendimiento específico, el objetivo es sostener la funcionalidad del cuerpo en el día a día y reducir riesgos asociados al paso del tiempo.

Con base en El Tiempo/GDA