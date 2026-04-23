¿Caminar después de comer? El hábito que transforma el cerebro y mejora la conexión intestino-cerebro eje hoy

Caminar después de comer es mucho más que una costumbre saludable: distintos estudios sugieren que este hábito activa una serie de procesos fisiológicos que impactan directamente en el cerebro, el metabolismo y la comunicación entre el sistema digestivo y el sistema nervioso.

Durante el período posterior a la ingesta, el organismo entra en un estado conocido como “descanso y digestión”, en el que el intestino y el cerebro mantienen una comunicación constante y altamente activa.

Investigaciones de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale señalan que el movimiento moderado en este momento puede influir en la respuesta del sistema nervioso central frente a los alimentos, aprovechando una ventana de sensibilidad del llamado eje intestino-cerebro.

La caminata "japonesa" no es una común. Foto: Getty Images

En este contexto, una caminata ligera luego de comer puede generar efectos relevantes a nivel metabólico. Cuando los músculos se activan, ayudan a captar glucosa del torrente sanguíneo y a transportarla a las células sin depender exclusivamente de la insulina. Según el profesor de medicina de Yale Gerald Shulman, el ejercicio “evita los defectos en la señalización de la insulina”, lo que resulta especialmente importante en personas con resistencia a esta hormona y en adultos mayores. Este mecanismo contribuye a aliviar la carga del páncreas y a favorecer la salud metabólica general.

Para que este hábito sea efectivo, las investigaciones sugieren algunas pautas simples: comenzar a caminar unos 30 minutos después de comer, cuando la glucosa suele alcanzar su pico en sangre; mantener una intensidad suave, sin llegar al esfuerzo físico; sostener la actividad entre 10 y 15 minutos; y repetirla de forma cotidiana para generar adaptaciones sostenidas en el organismo.

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La científica Loretta DiPietro, de la Universidad George Washington, agrega que este tipo de movimiento favorece la interocepción, es decir, la capacidad del cerebro para percibir lo que ocurre dentro del cuerpo, lo que mejora la regulación del estrés y el equilibrio fisiológico.

Pero los beneficios no se limitan al metabolismo. El movimiento también influye en el nervio vago, principal vía de comunicación entre el intestino y el cerebro. Investigaciones difundidas por Harvard Health Publishing indican que estimular este nervio a través de la actividad física ligera puede favorecer la sensación de saciedad y el equilibrio emocional tras la alimentación. A su vez, la microbiota intestinal también participa en esta conexión, reforzando el vínculo entre digestión y salud mental.

De acuerdo con DiPietro, el cuerpo humano está biológicamente preparado para moverse después de comer, utilizando la energía de forma inmediata en lugar de almacenarla. Incluso estudios recientes muestran que pequeñas interrupciones del sedentarismo —como caminatas breves de dos a cinco minutos— pueden reducir los picos de insulina en adultos.

En adultos mayores, este hábito resulta especialmente recomendable, ya que contribuye a mejorar la calidad de vida, mantener la movilidad y promover la autonomía funcional.

En definitiva, caminar después de comer no reemplaza tratamientos médicos ni intervenciones clínicas, pero sí se consolida como una herramienta simple y accesible que integra movimiento, metabolismo y cerebro en un mismo gesto cotidiano.

En base a El Universal/GDA