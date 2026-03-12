Hígado graso: el té que conviene evitar si hay riesgo de enfermedad hepática, según reportes médicos

El consumo de infusiones forma parte de la rutina diaria en muchos hogares. Sin embargo, especialistas advierten que ciertos productos herbales comercializados como naturales podrían tener efectos adversos en personas con hígado graso o con riesgo de enfermedad hepática. Reportes citados por GoodRx señalan que el problema no suele estar en las infusiones tradicionales, sino en extractos concentrados o mezclas con múltiples ingredientes activos.

Según esa información, bebidas clásicas como el té verde, el té negro o el té oolong no se asocian con el desarrollo de hígado graso cuando se consumen en forma de infusión común. El riesgo aparece sobre todo en suplementos o preparados concentrados, donde la cantidad de compuestos activos puede ser mucho mayor que la que se obtiene al tomar una taza de té.

En los últimos años se popularizaron en el mercado distintas bebidas etiquetadas como “detox” o productos “fit”. Muchas de estas fórmulas incluyen extractos herbales o combinaciones de plantas que no siempre cuentan con suficiente evidencia científica o controles estrictos. En algunos casos, esa mezcla de hierbas medicinales puede aumentar la carga para el hígado, especialmente en personas que ya tienen factores de riesgo metabólico.

Infusiones y suplementos que pueden afectar el hígado

Diversos estudios y reportes clínicos han identificado algunos productos que podrían representar riesgos para la salud hepática, sobre todo cuando se consumen en dosis elevadas o durante periodos prolongados.

Uno de los casos más mencionados es el de los extractos concentrados de té verde, presentes en suplementos orientados a la pérdida de peso. Algunos reportes médicos han vinculado estos preparados con episodios de daño hepático agudo. En cambio, cuando el té verde se consume como bebida tradicional, el riesgo es considerablemente menor.

También generan preocupación ciertas mezclas de tés “detox” que combinan varias plantas. Entre los ingredientes que aparecen en algunos reportes de toxicidad hepática figuran la kava, el comfrey y la hierba de San Juan, especialmente cuando se consumen de forma prolongada o junto con otros suplementos.

Ilustración en 3D del hígado. Imagen: yodiyim/Getty Images/iStockphoto

Otra combinación que ha despertado interés científico es la de cúrcuma con pimienta negra. Esta mezcla aumenta la absorción de curcumina en el organismo, lo que en algunas personas susceptibles podría generar efectos adversos sobre el hígado, sobre todo cuando se toma en forma de suplementos concentrados.

Además, ciertas variedades de té verde analizadas en estudios experimentales —como algunos tipos enriquecidos con selenio— han mostrado incrementos en marcadores de daño hepático cuando se administran en dosis muy altas. Hasta el momento, estos resultados se observaron principalmente en modelos animales y no en consumidores habituales de infusiones.

Qué es el hígado graso y por qué conviene cuidarlo

El hígado graso, conocido médicamente como esteatosis hepática, se caracteriza por la acumulación excesiva de grasa en las células del hígado. Es una condición frecuente que muchas veces no presenta síntomas en sus etapas iniciales, lo que dificulta su detección temprana.

Té. Foto: Pixabay.

Existen dos formas principales de enfermedad hepática grasa. La más común es el hígado graso no alcohólico (NAFLD), que suele estar asociado con obesidad, diabetes tipo 2, colesterol elevado y síndrome metabólico. La otra variante es el hígado graso alcohólico, relacionado con el consumo excesivo de alcohol.

Cuando no se controla a tiempo, la acumulación de grasa puede avanzar hacia formas más severas de daño hepático, como la esteatohepatitis, la fibrosis o la cirrosis. Por eso, los especialistas recomiendan prestar atención al uso de suplementos herbales o preparados concentrados, incluso cuando se presentan como productos naturales.

En base a El Tiempo/GDA