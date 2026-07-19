Apareció un video del atentado con bomba a un empresario ucraniano y su familia en Mónaco

Se sumó una nueva prueba a la investigación sobre el atentado con una bomba a fines de junio en Mónaco, que dejó gravemente herido al empresario ucraniano Vadym Yermolaiev, a su pareja y a su hijo de 13 años.

Ayer sábado, la Fiscalía General de Ucrania difundió un video que muestra a una persona dejando el artefacto explosivo en la entrada del edificio donde residía la familia, para detonar segundos después.

Según las autoridades, las imágenes son de una cámara instalada por los autores. Fueron eliminadas y posteriormente restauradas por especialistas del Servicio de Seguridad de Ucrania.

En la grabación de 40 segundos, se observa a una persona con sombrero y un bolso acercarse al acceso del edificio, dejar un objeto y alejarse caminando. Al fondo aparecen Yermolaiev, su pareja y su hijo, y cuando llegan a la entrada se produce la explosión.

Ukraine's Intelligence (SBU) recovered footage of the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev in Monaco.



The hitmen had planted a camera near the scene to prove the job was done, then tried to destroy the recording. pic.twitter.com/x1LxHd4Dwo — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

La investigación internacional que involucra a Mónaco, Francia y Ucrania -además de Interpol- continúa sin determinar quién ordenó el ataque ni la motivación, informó The Associated Press.

El fiscal general de Mónaco, Stéphane Thibault, afirmó días atrás que "todas las hipótesis siguen sobre la mesa" y que los resultados de los análisis del explosivo serán fundamentales para lograr avances en la causa.

Investigadores examinan edificio en donde ocurrió una explosión en Mónaco. Foto: Sebastien Nogier/EFE.

Las pistas del caso

La principal sospechosa es la ucraniana Anastasiia Berezovska de 39 años. Al principio los investigadores buscaban a un hombre, pero un análisis más detallado de las cámaras de seguridad y el testimonio de un testigo llevó a la conclusión de que se trataba de una mujer disfrazada.

El 6 de julio Berezovska fue encontrada muerta en las cercanías de Kiev con cuatro disparos en la nuca. Al momento hay dos hombres con vínculos con los servicios de inteligencia ucranianos detenidos por ese homicidio.

Notificación Roja de Interpol emitida contra Anastasiia Berezovska, Interpol

Los investigadores ucranianos analizan la hipótesis de que los dos detenidos hayan organizado el atentado y posteriormente la eliminaran para borrar evidencias, informó Deutsche Welle.

Yermolaiev fue sancionado por el gobierno de Volodímir Zelenski en 2023 por presuntos vínculos con Rusia. Continúa hospitalizado y aún no ha podido declarar ante los investigadores. En una carta difundida por sus abogados, acusó a los servicios de inteligencia ucranianos de haber organizado el atentado.