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El País Mundo

"¡Devuelvan a Fedorov!": miles de ucranianos se manifiestan contra la destitución del ministro de Defensa

Mientras la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto que esta provocó no dan señales de ceder, Zelenski cesó a un jerarca popular entre la población; tras ello, miles de personas salieron a protestar.

El País
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18/07/2026, 03:10
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Manifestantes sostienen pancartas durante una protesta en Kiev contra la decisión del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de destituir al exministro de Defensa ucraniano Mykhailo Fedorov.
Manifestantes durante una protesta en Kiev contra la decisión de destituir al exministro de DefensanMykhailo Fedorov.
Foto: AFP

Miles de personas salieron a las calles de Kiev este viernes para protestar por la destitución del popular ministro de Defensa, Mijaílo Fédorov, por parte del presidente Volodimir Zelenski en medio de una remodelación gubernamental que genera división en Ucrania.

Los manifestantes, que portaban banderas ucranianas y pancartas en apoyo a Fedorov, se congregaron en la capital por segundo día consecutivo, constató un periodista de la AFP.

"¡Devuelvan a Fedorov!", se leía en una de ellas, mientras que otra llamaba a "respetar y tener en cuenta al pueblo".

Joven reformista y defensor de las nuevas tecnologías en el campo de batalla, Fedorov anunció su salida del cargo el miércoles, menos de seis meses después de haber asumido el cargo al frente del Ministerio de Defensa.

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Manifestantes sostienen pancartas con mensajes como "Que se joda el sistema que trabaja en mi contra" (C) durante una protesta contra la decisión del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de destituir al ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov.
Manifestantes durante una protesta contra la destitución del ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov.
Foto: AFP

Popular entre la población, Fedorov explicó que entró en conflicto con el comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, que privilegia un enfoque más tradicional de las operaciones militares.

Zelenski dio pocas explicaciones sobre su decisión de sustituir a Fedorov, pero afirmó querer preservar la "unidad" del mando militar en pleno conflicto con Rusia.

Más de mil personas ya se habían manifestado el jueves en Kiev y en otras ciudades de Ucrania para reclamar el regreso de Fedorov.

El presidente nombró como sustituto interino a Yevgueni Jmara, un funcionario que desarrolló su carrera en el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Esta fotografía, distribuida por el servicio de prensa de la Presidencia de Ucrania el 19 de marzo de 2026, muestra al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hablando desde Kiev con los líderes de la UE por videoconferencia durante una mesa redonda de la Cumbre de la UE en la sede de la UE en Bruselas.
Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania.
Foto: Presidencia de Ucrania.

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