Ocho personas murieron en ataque ucraniano contra compañía conocida como el “Amazon ruso”, informaron ambos gobiernos

Los drones ucranianos provocaron ayer sábado caos en las regiones de Moscú y Tambov al golpear dos gigantescos almacenes de comercio electrónico que, según manifestó el presidente Volodimir Zelenski, servían para la distribución de piezas para los aparatos no tripulados rusos que atacan las infraestructuras civiles de su país. Al menos ocho operarios de la compañía Wildberries, conocida como el “Amazon ruso”, murieron en los bombardeos, mientras más de medio centenar resultaron heridos, según informaron las autoridades locales en las redes sociales.

Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del viernes 379 drones ucranianos en una veintena de regiones y la anexionada península de Crimea.

El material utilizado para construir esas naves industriales, sumado al tipo de artículos que distribuye, hizo que el fuego se propagara con inusitada rapidez. Las columnas de humo se podían ver a 50 kilómetros de distancia y en algunas zonas la humareda cubría prácticamente todo el cielo, según informaron fuentes en las cercanías del lugar.

Tambov, una localidad situada a menos de 500 kilómetros al sur de Moscú, fue la primera en ser atacada. El gobernador, Yevgueni Pervishov, estimó en siete los muertos y en 25 los heridos, de los que ocho han sido hospitalizados en estado grave.

Por su parte, el presidente Zelenski confirmó el ataque contra los centros logísticos rusos a 500 y 700 kilómetros del frente en respuesta a los bombardeos de las ciudades e infraestructuras civiles de su país. Zelenski aseguró en su canal de Telegram que “el agresor las utiliza (las naves industriales) para el suministro de componentes que son objeto de sanciones para la fabricación de drones y equipos de navegación”.

Kiev respondió así con lo que llama “sanciones de largo alcance” a los ataques perpetrados por Moscú contra los centros de distribución de la compañía Nova Poshta. Rusia considera que dichas instalaciones son utilizadas para el ensamblaje de drones.

Según Nova Poshta, el ejército ruso destruyó en un reciente ataque el mayor y más innovador de sus centros de distribución en todo el país. Ambos bandos se han enzarzado en las últimas semanas en una escalada de ataques con drones y misiles. Mientras Rusia ha intensificado sus ataques contra los puertos ucranianos en el mar Negro, Kiev insiste en castigar las refinerías en la retaguardia rusa y a llevar a Crimea al aislamiento por tierra, mar y aire, lo que ha provocado un grave déficit de combustible.

Territorio Tropas rusas con la mira en la zona del Donbás Las tropas rusas se encuentran a menos de 5 kilómetros de Kramatorsk, la principal plaza fuerte del ejército ucraniano en el Donbás, informó ayer sábado Valeri Guerásimov, jefe del Estado Mayor del Ejército ruso. Según la prensa independiente, el presidente ruso, Vladímir Putin, no está interesado en la reanudación de las negociaciones de paz con Ucrania, estancadas desde febrero, hasta la toma de todo el Donbás y busca avanzar en esa línea de terreno. El Kremlin volvió a pedir la semana pasada a Kiev que cumpla con la demanda rusa de replegar sus tropas de Donetsk, al tiempo que amenazó con ampliar su control del norte del país si los ucranianos continúan atacando las refinerías en la retaguardia rusa. El creciente hartazgo con la guerra entre la población rusa, sumado a la contracción económica y el grave déficit de combustible, han causado un desplome de la popularidad de Putin a los niveles anteriores a la guerra, cuando faltan dos meses para las elecciones legislativas. EFE

Ministro

En otro orden, las autoridades ucranianas están tratando de contener la crisis provocada por la destitución del popular ministro de Defensa Mijailo Fédorov, pero las protestas van en aumento en medio de las peticiones de dimisión del comandante del ejército, Oleksandr Sirski.

El nombramiento del reputado oficial de operaciones especiales Yevgueni Jmara como ministro interino y la promesa de Zelenski de “continuar con todos los programas activos” para fortalecer el ejército han hecho poco por calmar las preocupaciones de miles de manifestantes que participaron en concentraciones el viernes y ayer en más de 20 ciudades. Alrededor de 5.000 personas se congregaron a unos 500 metros del edificio de la Presidencia en Kiev, mientras que entre mil y dos mil asistieron a una manifestación en el centro de Leópolis, muchos de ellos jóvenes representantes de la clase media. El general Oleksandr Sirski fue blanco de la indignación entre los manifestantes que exigieron su dimisión inmediata tras revelarse su conflicto con Fédorov.

“Fédorov dejó claro que ya no puede trabajar con Sirski porque este último está bloqueando las reformas que Fédorov quiere implementar”, declaró Mijailo Kmet, especialista en informática que asistió a la manifestación. Otros manifestantes también responsabilizan a Sirski de la violencia contra los nuevos reclutas y de su supuesta dependencia de métodos que provocan numerosas bajas entre los soldados. “No tenemos tanta gente como Rusia. No nos queda otra opción que tratar con respeto a los miembros del ejército y usar más drones”, dijo Kmet, quien señaló que el presidente aún puede destituir a Sirski y reponer a Fédorov.

Según analistas, la crisis actual se percibe en el extranjero como un asunto interno, a diferencia de las manifestaciones de julio de 2025 contra las medidas adoptadas contra los organismos anticorrupción, que provocaron la presión de la Unión Europea (UE).

La situación en el ejército fue tema de conversación entre Zelenski y altos mandos. “Las Fuerzas Armadas necesitan cambios; de lo contrario, podríamos ser derrotados”, dijo el subcomandante del XI Cuerpo, el general Sergi Sobko. “Rusia se está preparando para movilizar a 500.000 personas en otoño”, señaló el coronel Andrí Kovalenko, del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa.

Con información de EFE y AFP