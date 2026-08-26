"Paria Económico": en qué consiste el último plan de Donald Trump que busca asfixiar al régimen iraní

El cambio de estrategia de Donald Trump para doblegar al régimen de Irán tiene nombre: “Paria Económico”. Así lo bautizó esta semana el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al anunciar el plan para cortar “todas las opciones económicas” de Irán a casi seis meses desde el inicio de la guerra.

“El Departamento del Tesoro ha identificado todos los nodos, facilitadores y redes que Irán ha utilizado para el contrabando de petróleo y eludir sanciones”, dijo Bessent en una rueda de prensa, en la que reiteró que “nadie está exento” de ser objetivo de sanciones indirectas por negociar con el régimen iraní.

El alto funcionario aclaró que estas “sanciones sectoriales” apuntarán a “cinco de las vías vitales que Irán explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo”.

“Estas medidas amplían el riesgo de sanciones secundarias para cualquiera que sea lo suficientemente insensato como para seguir haciendo negocios con este régimen, y acelerarán la rapidez con la que actuaremos contra ellos”, alertó. Y adelantó que funcionarios del Tesoro, el Departamento de Estado y las Fuerzas Armadas “se están reuniendo ahora con sus homólogos internacionales para transmitirles que Estados Unidos espera acciones concretas”, aunque no detalló qué naciones fueron advertidas ni precisó un calendario para aplicar estas sanciones.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

Foto: AFP

“Cada país tiene un plazo definido para poner fin a las actividades que hemos identificado. Si no actúan, nosotros lo haremos unilateralmente”, indicó Bessent, que ya había anunciado que este lunes sería el “Día D económico” en la guerra contra Irán.

El secretario del Tesoro también informó sobre nuevas sanciones a “más de sesenta entidades, individuos y buques en todo el mundo que permiten al régimen iraní adquirir tecnología nuclear y de misiles ilícita, llevar a cabo ciberoperaciones y generar ingresos petroleros”.

“Que no haya ambigüedad sobre la postura de Estados Unidos: cualquier tipo de relación económica con este régimen asesino expondrá a los responsables a todo el peso del poder estadounidense”, insistió Bessent.

Colas para combustible

La nueva operación económica de Washington para ahogar la ya maltrecha economía iraní, muy dependiente del petróleo, tiene lugar a casi seis meses de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra la República Islámica y en medio de unas conversaciones de paz estancadas, sin visos de un acuerdo de paz definitivo.

La Marina estadounidense también mantiene un bloqueo naval a las costas y puertos iraníes para evitar la entrada y salida de buques, lo que ha agravado la situación económica en la nación persa, que al inicio del conflicto interrumpió el tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, afectando al suministro de crudo mundial.

La situación interna en Irán se reflejó ayer martes en las estaciones de servicio de combustibles. Los iraníes amanecieron preocupados por las consecuencias de las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos, que prometió “asfixiar” económicamente al país, y en las estaciones de gasolina se formaron largas filas.

Un hombre pasa junto a la bandera nacional de Irán en la plaza Vanak de Teherán el 10 de junio de 2026. Foto: AFP

Los dirigentes iraníes minimizaron las consecuencias en un país que lleva décadas bajo sanciones, pero algunos residentes de la capital, Teherán, ya temen el impacto económico y se formaron largas filas en las estaciones de gasolina. Irán sufría una inflación desorbitada antes de la guerra, uno de los factores que impulsaron la ola de protestas contra el gobierno que tuvo su punto culminante en enero.

El gobierno respondió a las manifestaciones con una represión que organizaciones de derechos humanos afirman que dejó miles de muertos. Para las autoridades iraníes, la violencia fue producto de “actos terroristas” instigados por Estados Unidos e Israel.

Irán llevó a cabo ejecuciones de personas procesadas por las manifestaciones y Trump expresó este martes su indignación y llamó a poner fin inmediatamente a lo que calificó como “una crisis humanitaria de proporciones épicas.

Imágenes de la AFP mostraron el martes filas de autos que se extendían desde las estaciones de servicio. El jefe de gabinete del presidente iraní Mohsen Haji-Mirzaei dijo que se revisarían las cuotas de gasolina.

“Lo que es seguro es que las cuotas se reducirán sin cambiar el precio, pero quien quiera comprar más gasolina de la cuota tendrá un precio más alto”, declaró el funcionario a la televisión estatal.

Estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Bessent afirmó el lunes que los países que no se sumen a las sanciones estadounidenses “compartirán el aislamiento” de Irán.

China, un importante comprador de crudo iraní, declaró ayer martes que se opone a las sanciones y que tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses.

El secretario del Tesoro no descartó que los bancos chinos se vieran afectados y advirtió que “cualquier entidad que facilite el lavado de dinero en nombre de Irán será excluida del sistema del dólar estadounidense”.

Irán ha desarrollado un complejo sistema financiero para sortear las sanciones que afectan desde hace décadas a su economía. Saeed Laylaz, un economista iraní que vive en Teherán, explicó a la AFP que las nuevas medidas estadounidenses forman parte de la estrategia de “máxima presión” de Trump. “Estados Unidos no tiene nada que pueda hacer que no haya hecho antes”, afirmó Laylaz. EFE, AFP

Un hijo de Netanyahu amenazado

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este lunes en una entrevista telefónica con el Canal 14 que Irán intentó asesinar a uno de sus dos hijos.

“Irán fijó como objetivo a uno de mis hijos. Irán intentó matarlo”, declaró Netanyahu, sin ofrecer más detalles sobre el momento ni las circunstancias. Tampoco quedó claro cuál de sus dos hijos fue el objetivo del presunto atentado: Avner, que reside en Israel, o Yair, la figura más conocida y que ha pasado gran parte de los últimos años en Miami. Según una investigación del Canal 12 israelí, el complot es conocido por el estamento de seguridad israelí desde hace varios meses. “Por eso la seguridad para ellos (su familia) no es un lujo”, afirmó el primer ministro en la entrevista.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la Casa Blanca. Foto: EFE

Vuelven diplomáticos a Medio Oriente

El Gobierno de Donald Trump planea el regreso de sus diplomáticos evacuados de sus embajadas en Medio Oriente, informó ayer martes The New York Times, lo que apunta a que Estados Unidos no prevé otra escalada del conflicto a corto plazo.

El Departamento de Estado está preparando el regresos de su personal en el exterior, algo que, según un documento interno obtenido por el Times, podría comenzar esta misma semana. Este informe recoge que primero está previsto que se restablezca el personal en las embajadas de Israel, Líbano, Arabia Saudí, Catar, Jordania, Omán, Irak y Kuwait.

El personal del servicio exterior estadounidense abandonó la región antes y durante las primeras semanas de la guerra, que comenzó con los bombardeos contra Irán el pasado 28 de febrero. Los primeros en abandonar fueron los de Israel, que lo hicieron una semana antes de los ataques, y el resto fueron evacuados a medida que Irán respondía a la ofensiva con bombardeos contra bases estadounidenses en la región. La decisión del Departamento de Estado llega en un momento de estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que apunta a que, aunque no se resuelva en el corto plazo, Washington no prevé que se reanuden los ataques a gran escala entre ambos países. De hecho, la estrategia de Trump ha virado hacia una nueva herramienta de presión: el bloqueo económico para provocar la derrota del régimen iraní.