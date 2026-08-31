¿Qué reacciones hay con el “regalo” del petróleo de Venezuela que Trump anunció para EE.UU.?

El acuerdo a través del cual Washington pasará a controlar más del 20% de las reservas del crudo venezolano se firmó pocas semanas antes de las elecciones de medio término en EE.UU. de noviembre, seguramente para intentar un impulso a favor de los republicanos en la contienda. De hecho, el presidente Trump ya anunció una caída de los precios de la gasolina en su país y otros beneficios que traería aparejado este llamado “acuerdo” con el régimen chavista. ¿Cuáles son las reacciones ante lo ocurrido?

Los venezolanos sabían que algo así iba a suceder y muchos aún consideran que es el precio que el país debe pagar para salir de la dictadura chavista. Sin embargo, como la agenda electoral aún no está definida, dudan del desenlace de este proceso.

Otros, en cambio, hablan de un “total atropello” y apropiación de Estados Unidos sobre los recursos naturales de Venezuela, un país desmantelado que no está en condiciones de “regalar” nada y menos bajo la imposición de un gobierno extranjero.

Analistas políticos venezolanos en el exterior han sido duros con lo que está sucediendo porque no se mostró el texto firmado y sobre todo porque va en contra de la Constitución.

“Secretario Marco Rubio: Usted ha perdido toda la confianza que los venezolanos tenían en usted. Usted optó por el uso del poder estadounidense, no para liberar a los venezolanos. Usted optó por impulsar un acuerdo inconstitucional con un gobierno opresor ilegítimo, en vez de usar el liderazgo estadounidense para reestablecer las reglas y la democracia primero y luego sí acordar con un gobierno legítico”, afirmó en su cuenta de X Ricardo Hausmman, exministro de Planificación de Venezuela y execonomista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), actualmente profesor en su área en la Universidad de Harvard, de Estados Unidos.

Por su parte, Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina en el Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice de Estados Unidos, también de nacionalidad venezolana, fue algo más cauto al señalar que “hay que conocer los detalles del acuerdo petrolero para evaluarlo con propiedad, pero el monto de impuestos por recabar, anunciado por el gobierno interino de Venezuela, es insólitamente bajo”.

Según sus cálculos, unos US$ 209.000 millones por 65.000 millones de barriles, representa US$ 3,2 por barril. “Y si ese monto es, en términos nominales, traído a valor presente es una cantidad irrisoria”, lanzó.

También desde el exterior, Enrique Krauze, historiador e intelectual de nacionalidad mexicana y española, opinó en X: “Primero fue la captura del petróleo venezolano para la mafia corrupta del chavismo. Ahora esa misma mafia pacta la captura del petróleo por el gobierno de Trump. Para eso sirve la democracia: para evitar las capturas de las naciones. Recordémoslo”.

Analistas dentro y fuera de Venezuela cuestionan la legitimidad, estabilidad jurídica o viabilidad a largo plazo del acuerdo, especialmente ante posibles cambios políticos en ambos países. Preocupa especialmente que se prioricen intereses petroleros sobre la transición democrática, aunque Venezuela necesite urgementemente inversiones y apoyo económico.

Ahora falta ver qué tanta disposición tendrán o no las grandes compañías multinacionales del sector en operar en estas condiciones.

Para tener una visión local, El País conversó con Ignacio Bartesagui, director de la Escuela de Negocios Internacionales de la Universidad Católica (UCU), quien apuntó que las dudas surgen no solo porque no se ha dado a conocer la totalidad del acuerdo, sino porque tampoco se conoce qué tantas reservas Venezuela tiene en este momento.

“¿Cómo se sostiene un acuerdo con un régimen cuestionado en su legitimidad; y ¿cuánto se hipoteca la transición debido a esta intervención tan fuerte de Estados Unidos en Venezuela”, se preguntó Bartesaghi.

“¿Las empresa petroleras estarán dispuestas a invertir enormes sumas de dinero en explotación con la inestabilidad política que atraviesa Venezuela?; ¿Y cuándo haya cambio de gobierno en Estados Unidos?”, prosiguió.

Asimismo, recordó que el beneficio del petróleo tampoco se volcó a los venezolanos durante los 20 años de despilfarro de la diplomacia petrolera o corrupción del régimen chavista; de ahí la esperanza de muchos venezolanos de que tal vez ahora se derrame al menos algo en el desarrollo del país.