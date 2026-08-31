Trump: “Una de las cosas que haré con el petróleo venezolano es llenar las reservas estratégicas” de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer domingo que el petróleo venezolano comenzará a reponer las reservas estratégicas de crudo de EE.UU. “muy pronto” en referencia al acuerdo firmado entre ambos países para que empresas estadounidenses se hagan con el control de una quinta parte de las reservas probadas del país caribeño. “Una de las cosas que haré con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, debido al inepto Joe Biden, prácticamente han quedado vacías. El proceso de llenado completo comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”, escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social haciendo referencia a su predecesor.

Las reservas estratégicas estadounidenses se han visto enormemente reducidas debido a la guerra iniciada en febrero por Washington contra Irán. Estas reservas se encuentran en torno a los 290.000 barriles (unos 225.000 barriles menos con respecto a la pasada primavera), un nivel no visto desde 1983 cuando el depósito aún sufría los efectos de la segunda crisis del petróleo.

El mensaje de Trump llega dos días después de que anunciara un acuerdo por el cual EE.UU. controlará algo más del 20% de las reservas probadas de crudo venezolano.

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, detalló que el acuerdo, del que se desconocen la mayoría de detalles, supondrá la producción de 1,5 millones de barriles diarios, tendrá una vigencia de 25 años y prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con “un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo”. “Nuestra meta va más allá con la firma de otros importantes acuerdos que incluyen a grandes empresas como Chevron, Repsol Eni, Shell, BP, entre otros. Queremos ser una potencia energética”, señaló la mandataria en un mensaje transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

“En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país”, indicó.

Rodríguez agregó que este proyecto contempla el desarrollo de ocho bloques verdes en la Faja Petrolífera del Orinoco - una zona que abarca más de 55.000 kilómetros cuadrados ubicada en el este y centro-este del país-, con regalías mínimas de 16 % e impuesto sobre la renta del 34 %, lo que, consideró, permitirá apalancar la recuperación económica de Venezuela. Igualmente, agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su esfuerzo para lograr este acuerdo.

“Pero hay algo que debe quedar absolutamente claro, Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, subrayó la mandataria encargada.

Reapareció de Maduro

Supuestas fotografías de Nicolás Maduro fueron publicadas ayer domingo en las redes sociales del depuesto presidente como un pequeño “regalo de amor y esperanza”, días después de que los Gobiernos de Venezuela y Estados Unidos anunciaran un acuerdo que da a Washington el control de más del 20% de las reservas de crudo venezolano.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, reza el mensaje que acompaña las imágenes, que tienen fecha del 25 de junio pasado, en las que se ve a Maduro con un pantalón y sudadera de color gris.

Las fotografías, publicadas en las cuentas de Maduro en distintas redes sociales, fueron compartidas por otros integrantes del chavismo, así como por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Igualmente su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, difundió las imágenes en su cuenta de Instagram.

En el mensaje, presuntamente enviado por el depuesto presidente, se invita a los militantes a disfrutar de este “pequeño regalo con alegría y esperanza”.

“Cilia y yo los abrazamos por siempre, con el alma puesta en ustedes y con la fe intacta en Dios”, añade la publicación, en alusión a Cilia Flores, la esposa de Maduro y quien fue capturada por EE.UU. junto al ahora depuesto mandatario durante una operación militar en Caracas, llevada a cabo el pasado 3 de enero.

Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas durante siete años, luego de la captura de Maduro, quien enfrenta un juicio en Nueva York por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, mientras que Flores está acusada de delitos relacionados con la importación de drogas y posesión de armas.

El sábado, la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Maduro, informó del acuerdo petrolero alcanzado con Estados Unidos, mientras ese mismo sábado, un grupo de chavistas protestó en el centro de Caracas para rechazar la presencia de Estados Unidos en Venezuela y exigir la liberación de Maduro y Flores.

Otros grupos en el país caribeño también están protestando por el acuerdo firmado en el que Estados Unidos se lleva la mejor parte, mientras que no falta quienes afirman que hay que esperar que el proceso avance para determinar mejor los impactos en Venezuela.

Con información de EFE y AFP