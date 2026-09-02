Estados Unidos y el acuerdo petrolero con Venezuela: es un paso previo para la celebración de elecciones libres

Estados Unidos defendió ayer martes el acuerdo petrolero cerrado con el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, como un paso necesario y previo para la futura celebración de elecciones democráticas en Venezuela.

Durante una rueda de prensa telefónica, un alto funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato vinculó la democratrización del país con la reconstrucción económica de Venezuela, especialmente del sector petrolero.

“Queremos que un nuevo Gobierno de Venezuela, democráticamente elegido, herede no un país quebrado, sino un país que al menos haya sido estabilizado y esté funcionando”, explicó dicho funcionario.

Añadió además que el nuevo acuerdo permitirá que el país caribeño reinvierta ingresos que obtenga en modernizar su industria petrolera, algo que, según él, no sucedía durante los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Fachada de la Casa Blanca, en Washington DC, Estados Unidos. Foto: Archivo

La misma fuente explicó que la futura celebración de elecciones libres en Venezuela, para la que no hay una fecha, es un paso “importante” y debe ser “la culminación de los esfuerzos” para estabilizar el país.

Apuntó que si las elecciones en Venezuela se celebraran la próxima semana, se llevarían a cabo bajo “los mecanismos establecidos por Hugo Chávez”, y apuntó que el país todavía necesita una nueva autoridad electoral, una prensa libre y partidos políticos fortalecidos.

El funcionario del Gobierno explicó a su vez que, con el acuerdo firmado, Estados Unidos no solo se asegura un suministro de crudo, sino que logra que un productor importante como Venezuela se alineé con Washington y no con actores como China o Rusia.

Esto último, subrayó el funcionario estadounidense, implica que Caracas no volverá a regalar o a vender crudo a precios rebajados a estas potencias y que por ello los venezolanos podrán recibir las regalías y los impuestos establecidos en la recién reformada ley de hidrocarburos. EFE