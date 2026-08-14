Venezuela: reforma judicial y recuperar oro, los primeros acuerdos entre el chavismo y la oposición

El régimen interino de Venezuela y la oposición alcanzaron esta semana los primeros acuerdos en el marco de las negociaciones para restablecer la democracia en el país tras la captura del dictador Nicolás Maduro en enero.

En principio, destacan dos puntos surgidos de estas negociaciones, auspiciadas por Estados Unidos, que tutela la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez. Por un lado, buscarán recuperar el oro de sus reservas que está en Inglaterra y, por otro lado, avanzar hacia una reforma clave del sistema judicial.

Las partes concluyeron el miércoles de noche esta primera ronda de conversaciones iniciadas el 6 de agosto, siete meses después de la captura de Maduro en un operativo militar estadounidense.

Las delegaciones estuvieron encabezadas por Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y hermano de Delcy, y por Dinorah Fiquera, en representación de la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional en 2015.

Dinorah Figuera, opositora venezolana

El diálogo se realiza sin la participación de la mayor líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien se encuentra en el exilio en Panamá. Igual, Machado ha dicho que no se opondrá a este proceso de negociación.

Las partes acordaron la transformación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y un nuevo mecanismo de postulación y designación de magistrados, dijo Figuera al leer una declaración conjunta.

La oposición ha insistido en una reforma del Tribunal Supremo de Justicia, que validó la que reelección fraudulenta de Maduro en 2024. La transformación de esa corte es vista como determinante con miras a un futuro llamado a elecciones.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodriguez. Foto: AFP

El oro en Londres

Jorge Rodríguez, por su lado, dijo que “ambas partes concentrarán esfuerzos en promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra”. Hace unas semanas Delcy Rodríguez pidió al rey Carlos III mediante una carta liberar el oro de las reservas internacionales depositado en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados por el doble terremoto que sacudió el país el 24 de junio, que ya deja más de 6.300 fallecidos.

Venezuela tiene depositados en ese banco lingotes de oro valorados en 1.950 millones de dólares, de los que no puede disponer por decisión del Reino Unido, que desconoció la reelección de Maduro.

Pese al reciente alivio de sanciones por parte de la Casa Blanca, persisten restricciones estructurales y continúan congelados o bajo control fondos y bienes del Estado venezolano en el exterior, como las reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra o activos de Citgo, la filial de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos.

Familiares. Las familias de presos políticos en Caracas exigen el cumplimiento de la amnistía promulgada. Foto: AFP fotos.

Presos políticos

Durante el proceso de negociación, Figuera se reunió por separado con representantes de presos políticos, de jubilados y del sindicato de prensa, y prometió llevar sus demandas a la mesa de diálogo. Desde temprano, decenas de personas protestaron frente al hotel donde se reunieron las delegaciones por el hermetismo en torno al diálogo.

Una opositora cercana a la negociación que pidió el anonimato dijo a AFP que “hay comunicación directa entre las delegaciones y Estados Unidos, y cuando hay algún tema que es especialmente sensible se activa la mediación”. Agregó que la oposición no es ingenua frente al gobierno, pese a su “cambio de actitud”. “Se sabe que a quienes tenemos en frente (...) no son unos reformadores democráticos equivalentes a Adolfo Suárez (español), a (el soviético Mijaíl) Gorbachov o al general (Fernando) Mattei en Chile”, sino que “es más parecido al ejemplo de (Daniel) Ortega en Nicaragua”, dijo.

La fuente opositora destacó la voluntad de derogar leyes contra el odio o el terrorismo que permitieron al régimen chavista encarcelar a numerosos opositores.

En ese sentido, estimó que el calendario electoral sólo podrá ser anunciado por un nuevo Consejo Electoral que surja de la reforma judicial.

Una mujer corea consignas durante una protesta frente a la Defensoría del Pueblo en Caracas. Foto: AFP

Mientras algunos críticos consideran que Figuera no tiene legitimidad para negociar y acusan a una parte de la oposición de oportunismo, esta fuente subraya que la delegación que está en la mesa reconoce el liderazgo de Machado. “María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana (...) es la voz que los venezolanos identifican como su propia voz”, añadió.

En tanto, las ONG venezolanas Acceso a la Justicia y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) lamentaron que el tema de los presos políticos haya quedado fuera de la mesa de negociación, al tiempo que valoraron el acuerdo de renovar el TSJ.

“Lamentamos que en las negociaciones que se han llevado a cabo recientemente no se haya incluido lo de los presos políticos, porque no vemos ninguna justificación”, declaró a EFE el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 391 presos políticos, luego de cientos de liberaciones este año luego de una ley de amnistía aprobada en febrero. AFP, EFE

Reducen jornada laboral en el Estado

Venezuela redujo la jornada laboral en el sector público para “apaciguar” la crisis eléctrica, anunció el miércoles la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante la firma de un acuerdo con la empresa privada argentina IMPSA para terminar la central hidroeléctrica de Tocoma, en el estado Bolívar. Venezuela registra los picos de consumo más altos en casi una década, lo que obliga a racionamientos que han generado protestas en las últimas semanas en varios estados. La demanda se disparó a 15.726 megavatios frente a una disponibilidad de unos 12.000 MW. “Tenemos las demandas más altas, las temperaturas más altas, el calor más intenso, justamente derivado de la emergencia climática”, afirmó Rodríguez. La presidenta interina explicó que “la administración pública está trabajando un día de por medio, un día se trabaja y un día no se trabaja”. Pero ahora la jornada laboral se redujo a la mitad y va desde las 08.00 hasta las 12.30 del mediodía, excepto servicios esenciales como salud.

El petróleo crudo gotea de una válvula en un pozo petrolero operado por la petrolera estatal venezolana PDVSA Foto: archivo El País

Otorgan a privados yacimientos de gas

Venezuela otorgó ayer jueves licencias a tres empresas internacionales para la exploración y explotación de gas, al retomar la firma de acuerdos que comenzó con la apertura en el sector de hidrocarburos impulsada por el gobierno interino.

La reforma a la ley de hidrocarburos fue promovida por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que asumió tras la captura de Nicolás Maduro en enero en un operativo estadounidense y gobierna bajo tutela de Washington. Desde entonces se han firmado varios convenios con compañías internacionales para la explotación, producción y exportación de petróleo y gas, pero desde que ocurrió el doble terremoto del 24 de junio que ha dejado más de 6.300 fallecidos, no se habían anunciado nuevos acuerdos.

Este jueves, las autoridades anunciaron que firmaron acuerdos con British Petroleum (BP), la empresa XRG de Emiratos Árabes Unidos y UCC basada en Qatar, para continuar la fase 2 de exploración del campo Lorán, que contiene siete yacimientos de gas natural, seis de ellos transfronterizos con Trinidad y Tobago.

“Puedo anunciar con satisfacción al país que después de 23 años hemos logrado finalmente dar el impulso para la producción de gas en este extraordinario y gigante campo”, dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal VTV. Meg O’Neill, directora ejecutiva de BP Latinoamérica, celebró el acuerdo formal para el desarrollo de la fase 2 en el campo Lorán.

“Queremos acelerar el desarrollo de este importante recurso de gas natural para el beneficio del pueblo de Venezuela”, afirmó O’Neill. En junio, el gobierno había otorgado una licencia a la británica Shell para la fase 1 de exploración en este mismo campo.