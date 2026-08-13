Juan Pablo Guanipa con El País: “En Venezuela comenzó la transición a la democracia”

Exdiputado venezolano, integrante del partido Primero Justicia, Guanipa (61) estuvo esta semana en Montevideo con motivo del Foro América Libre, que organizó el Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer y la Organización Demócrata Cristiana de América.

En diálogo con El País, analizó la situación en su país a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro y las expectativas por las negociaciones que acaban de iniciar el régimen y parte de la oposición.

-La detención en enero de Nicolás Maduro abrió un período de incertidumbre en Venezuela.

-Es importante ir un poquito hacia el pasado y revisar lo que en Venezuela ha sucedido en estos años, que se puede concretar en la lucha por la democracia y la libertad. Creo que hay algo que reconocer, que es que el venezolano tiene profundamente arraigada su visión democrática. El día 28 de julio de 2024 fuimos al proceso electoral, y lo ganó sin duda alguna Edmundo González Urrutia; lo demostramos. Nicolás Maduro se burló de la voluntad del pueblo, y siendo como ha sido siempre un delincuente, decidió anunciar un resultado distinto al que realmente sucedió. Luego de eso vino la persecución, la clandestinidad, el exilio, la cárcel y todo lo que hemos vivido los venezolanos en este tiempo. Todo esto produjo luego la incursión de Estados Unidos el 3 de enero en Venezuela. Estados Unidos consideró que estaban dadas las condiciones para extraer a Nicolás Maduro, lo hizo y ese día cambió la correlación de fuerzas en el país. Durante 27 años quien venía teniendo el máximo poder en Venezuela era el gobierno de Hugo Chávez y Maduro. A partir de 3 de enero cambió esa correlación de fuerza y quien hoy tiene más poder en Venezuela indudablemente es el gobierno de Estados Unidos. Así que comienza a partir de ese día una especie de tutelaje.

Juan Pablo Guanipa, exlegislador de Venezuela. Foto: Darwin Borrelli

-¿El gobierno de Delcy Rodríguez está tutelado por Estados Unidos?

-Sin duda alguna, es un gobierno tutelado por Estados Unidos. Ese tutelaje va a continuar hasta que tengamos elecciones libres en Venezuela, y a partir de allí no tengo duda que debe darse una relación de alianza de Venezuela con Estados Unidos, pero también con todo el mundo occidental. Para nosotros es importante la alianza Américas y Europa.

-¿Cómo se explica que tras la caída de Maduro quede en el gobierno alguien que era parte del régimen?

-Comienzo por decirle que Delcy Rodríguez es absolutamente ilegítima. Yo considero que continúa la dictadura de Chávez-Maduro en Delcy Rodríguez. No es ella una presidenta que pueda haber respondido nunca a la voluntad del pueblo venezolano. Fue colocada por un delincuente como Nicolás Maduro y asume la presidencia de la República apoyada por Estados Unidos en un proceso de transición que se está dando en el país; es decir, algunos piensan que no, pero para mí sí, la transición comenzó en Venezuela. Y en este caso creo que Estados Unidos toma esa decisión fundamentalmente para buscar resultados económicos rápidos, y para evitar, según ellos, que haya una irrupción violenta en el país en caso de un cambio político en el corto plazo. Yo creo que esa premisa no tiene validez porque en Venezuela no hay ninguna intención de ningún sector de generar ningún proceso violento, sino que todo el país quiere ir a un proceso electoral presidencial que permita que el país pueda tener una nueva historia.

-¿Qué espera de la instancia de diálogo que acaba de abrirse entre el chavismo y parte de la oposición?

-Esa es una instancia de diálogo promovida por Estados Unidos, entre la Asamblea Nacional de 2015 y el régimen dictatorial de la señora Delcy Rodríguez y su hermano (Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento), lo que ha sido calificado como “el rodrigato” en Venezuela. Nosotros hemos cuestionado algunas cosas, pero aspiramos a que tenga un resultado positivo. De esa negociación se aspira tener un nuevo Consejo Nacional Electoral. El actual presidente del Consejo Nacional Electoral es el mismo que anunció la barbaridad del resultado favoreciendo a Maduro en 2024. Eso tiene que cambiar. Un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, un cronograma electoral y una elección presidencial. Digo presidencial porque sé que algunos están proponiendo, sobre todo desde el régimen, diversas elecciones para evadir la elección presidencial. Podrían proponer hasta un cambio constitucional, todo con el objetivo de evadir un proceso electoral presidencial, que es a lo que aspira el pueblo venezolano.

El diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa junto a la líder opositora María Corina Machado. Foto: AFP

-¿Qué va a pasar con la gente del régimen que está ahora gobernando? Delcy Rodríguez, su hermano Jorge o Diosdado Cabello.

-Hemos dicho que en medio de esta situación, y cuando se produce una transición, tiene que haber algunas concesiones. Pero en lo que no concedemos es en los crímenes de lesa humanidad. Así que todo lo que ha significado crímenes de lesa humanidad deben ser perseguidos y sus autores deben ser puestos a la orden de la justicia. Que cada uno asuma su responsabilidad en todo lo que ha pasado.

-¿Hay posibilidad de una amnistía?

-Siempre se ha hablado de amnistía en Venezuela y yo creo que se puede dar en caso de delitos menores, pero en el caso de los crímenes de lesa humanidad no estaría de acuerdo.

-María Corina Machado no está participando de la actual instancia de diálogo entre el chavismo y la oposición.

-María Corina Machado es la líder más popular del país. No hay duda con respecto a eso, creo que es un sentimiento nacional que ha interpretado la aspiración del pueblo venezolano en este momento. Ganó la primaria en 2023 con el 92% de los votos, tiene un sólido respaldo popular que se mantiene. Y si no está involucrada directamente en este proceso, ha dicho claramente que aspira a que salga bien y que no va a haber desde ella ninguna obstaculización del mismo. Que lo ideal era que ella o algún representante de ella hubiera estado allí, me parece que es así. Que toda la Plataforma Unitaria debió estar allí, me parece que es así. Pero bueno, la realidad es lo que estamos viendo, y la aspiración es que haya un proceso de comunicación y de consulta fluida con María Corina y la Plataforma Unitaria, para que las resultas de ese proceso salgan bien, y que ella pueda, en una eventual elección lo más pronto posible, aspirar como candidata presidencial. Creo que es lo básico y lo adecuado.

-La oposición viene reclamando el reconocimiento de Edmundo González como ganador de las últimas elecciones, pero eso ya queda descartado con lo que se busca con la actual instancia de diálogo. ¿Esto es así?

-En el mundo de lo ideal, lo ideal sería que se asuma que quien ganó el proceso electoral el 28 de julio de 24 fue Edmundo González, y que a partir de allí él se constituya como presidente de la República. Pero en la práctica el realismo político te indica que eso no es posible, especialmente porque Estados Unidos no lo ve así. Estados Unidos ha dicho que su planteamiento es que vayamos a un proceso de estabilización, de recuperación económica y de transición a través de nuevas elecciones. Entonces, para nosotros lo ideal hubiera sido colocar a Edmundo como presidente en ejercicio de la República, pero la práctica te dice que así no va a ser.